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莊哲男腸胃肝膽中心 攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

紐約訊
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位於法拉盛Sanford 大道的莊哲男腸胃肝膽專科診所繼莊大慧醫師加盟之後，現又迎來了一位專業的女腸胃專科醫師——劉穎恒醫生的加入。劉醫生擁有美國內科和腸胃專科的認證資格，經驗豐富，學術背景紮實。她在紐約愛因斯坦醫學院獲得醫學博士學位，並在 NYU 紐約大學朗格尼醫學中心完成內科住院醫師培訓，隨後在西奈山醫院接受胃腸肝膽專科的培訓。

劉穎恒醫生曾在曼哈頓上東區的 Lenox Hill 醫院腸胃科工作多年，現是紐約霍夫斯特拉北岸長島猶太健康醫學院的助理教授。她不僅醫術精湛，而且精通普通話和廣東話，能夠為華人患者提供更貼心的服務。

劉醫生特別強調，胃癌是一種極具威脅卻常常被忽視的疾病。尤其在華人群體中，胃癌的發病率遠高於白人，而且胃癌的早期幾乎沒有明顯症狀，很多患者以為是普通胃炎或消化不良，直到病情嚴重時才被確診，錯過了最佳治療時機。劉醫生提醒大家，胃癌通常有一個演變過程——從幽門螺桿菌感染、慢性胃炎，到腸上皮化生、異型增生，最終可能轉化為癌症。目前，一種稱為 ESD（內視鏡黏膜下剝離術，Endoscopic Submucosal Dissection）的技術，已經成為早期胃癌的重要治療手段。這項技術可透過胃鏡，在不開刀的情況下，準確切除胃內的早期癌變組織，從而大大減少患者接受傳統切胃大手術的需求。對於在早期階段被發現的胃癌或癌前病變，ESD 不僅治療效果好、復原時間短，也提升了患者的生活品質。因此，劉醫生強調，透過定期檢查及早期發現，有機會以這種 ESD 技術成功根治胃癌。

隨著專業團隊的不斷壯大，診所的硬體設備也全面升級，莊哲男腸胃肝膽專科診所已於近期完成了擴張和裝修，致力於為患者提供更舒適的醫療環境與優質的就診體驗。在此之前加盟診所的莊大慧醫師，也有著豐富的肝膽腸胃專科經驗，莊醫生畢業於 NYU 紐約大學醫學院，曾在 NYU 紐約大學朗格尼醫學中心和西奈山醫院接受專業培訓。莊醫生提到，近年來，大腸癌的發病率在年輕人中顯著上升，美國已將篩查年齡提前至 45 歲，推薦每 10 年做一次腸鏡檢查，如有息肉史或家族病史，篩查間隔則會縮短。另外對於高風險人群，例如有家族史或慢性炎症性腸病的，建議提早篩查。

為法拉盛社區熟知的莊哲男醫生，具有四十多年臨床經驗，深受社區居民信任。莊醫生畢業於臺灣大學醫學系，曾在臺大醫院和洛杉磯加州大學腸胃科擔任主治醫師，現任紐約醫院皇后醫療中心腸胃肝膽科主治醫生。莊醫生特別強調，在疫情後的新常態中，大家更應關注身體的警示信號，如胃痛、黑便、食慾不振、體重減輕、排便習慣改變等，這些都可能是嚴重疾病的徵兆。透過專業的診療與早期檢查，可以有效降低重大疾病的風險。

如今，莊哲男腸胃肝膽專科診所已經由三位資深醫師——莊哲男、莊大慧和劉穎恒醫師——共同領軍，致力於為法拉盛社區的居民提供高品質、全面的腸胃肝膽醫療服務，並提供無痛胃鏡、大腸鏡檢查，專業麻醉醫生與註冊護士全程陪伴，確保每一位患者的安全與舒適。特別設有藥丸小腸鏡服務，幫助患者進行更深入的腸胃檢查。

診所地址：133-47 Sanford Ave, Suite 1C/1D, Flushing, NY 11355

預約電話：718-461-9779

歡迎撥打電話預約諮詢，或者親臨診所瞭解更多資訊。三位專家醫師將竭誠為您的健康保駕護航！

精華 FAQ

  • 診所近期加入劉穎恒醫師，與莊哲男、莊大慧共同領軍，並完成擴張與裝修，升級硬體設備，提供更舒適的就診環境與更完整的腸胃肝膽醫療服務。

  • 劉醫師指出華人胃癌風險較高，早期常無明顯症狀，應警惕幽門螺桿菌、慢性胃炎到癌變的過程；她建議定期檢查，早期病變可用ESD微創切除。

  • 診所提供無痛胃鏡、大腸鏡、藥丸小腸鏡等服務；莊大慧醫師提醒，大腸癌篩查年齡已提前至45歲，高風險者如有家族史或慢性腸炎應提早檢查。

法拉盛 癌症 曼哈頓

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