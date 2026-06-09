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人力中心免費「電腦資源室」 助社區居民搵工、列印與線上學習

紐約訊
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CMP人力中心開放免費「電腦資源室」，扶助社區居民搵工、列印與線上學習。
CMP人力中心開放免費「電腦資源室」，扶助社區居民搵工、列印與線上學習。

為協助社區居民提升職場競爭力並掌握數位技能，人力中心（CMP）現正開放全新「電腦資源室」（CRR），免費供民眾現場使用電腦及列印服務 。本項目由紐約州信仰與非營利發展服務辦公室資助，旨在為社區大眾提供一個便利的數位服務平臺 。

人力中心電腦資源室位於曼哈頓華埠基士提街55號2樓（55 Chrystie St, FL 2, New York, NY 10002）。社區居民可以親臨現場，完全免費使用電腦進行以下活動：線上搜索並申請工作、製作或修改個人簡歷、更新領英（LinkedIn）個人資料、修讀線上培訓課程、申請政府公共福利以及查詢各類社區資源。此外，資源室亦可在合理範圍內為使用者提供免費列印服務。

電腦資源室開放時間：自即日起至2026年6月30日，每週四下午1時至4時及每週五上午10時至下午4時。因應節假日安排，偶爾亦會在週一、週二或週三加開服務時間。

使用時限：每人每次使用限時2小時。若現場無人輪候，使用者可申請延長使用時間。

參與方式：為了減少閣下的等候時間，強烈建議民眾事先致電或上網預約；若現場有空位，也歡迎直接前來辦理登記。

預約鏈接網頁：tinyurl.com/crratcmp

如欲查詢最新開放時間表、詳情或預約電腦座位，歡迎與人力中心工作人員聯絡：Amy Li：(646)292-9678，[email protected]或 Rachel Zhou：（212)571-1699,[email protected]

精華 FAQ

  • 資源室免費提供電腦與列印服務，可用來搜尋工作、製作或修改履歷、更新LinkedIn、修讀線上課程，並申請政府福利及查詢社區資源。

  • 地點在曼哈頓華埠基士提街55號2樓，服務期自即日起至2026年6月30日。平日以每週四下午及週五全日開放為主。

  • 建議先致電或上網預約，以縮短等候時間；若現場有空位也可直接登記。每人每次限用兩小時，無人輪候時可申請延長。

紐約州 華埠 曼哈頓

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