近期活動
06月08日（週一）:
●銀髮族填字遊戲同樂會
Senior Social: Crosswords
06/08,10:00am - 11:30am
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
06月09日（週二）:
●布萊恩公園太極活動
Bryant Park Tai Chi
06/09,7:30 am.–8:30 am.
Location:Fountain Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
06月10日（週三）
●兒童動感活動：哥倫布公園
Kids in Motion: Columbus Park
06/10, 10:00 am.–6:00 pm.
Location: Columbus Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
06月11日（週四）
●銀髮族智能手機入門課程
Smartphone Basics for Seniors
06/11,1:00pm - 3:00pm
Location: 89-11 Merrick Blvd,Jamaica
https://www.queenslibrary.org/
06月12日（週五）
●音樂探索之旅
Music & Me
06/12,11:00am - 12:00pm
Location:196-36 Northern Blvd
https://www.queenslibrary.org/
06月13日（週六）
●尊巴課程
Zumba
06/13,9:00 a.m.–10:00 a.m.
Location: Midland Beach Splash Plaza
https://www.nycgovparks.org/
06月14日（週日）:
●Summer Sport Experience: Pickleball
夏日運動體驗：匹克球
06/14, 8:00 am.–2:00 pm.
Location:501 Brielle Ave Staten Island
https://www.nycgovparks.org/
內容主要整理6月8日到6月14日的一週活動，涵蓋每天不同主題的社區活動、運動課程與親子節目，方便民眾依日期安排參加。 銀髮族可參加「填字遊戲同樂會」與「智能手機入門課程」，前者為線上活動，後者則在牙買加地點舉辦，兼顧腦力刺激與數位學習。 活動分布於皇后區、曼哈頓、史坦頓島等地，也包含虛擬形式，類型涵蓋太極、尊巴、匹克球與兒童活動，呈現多元社區參與機會。
精華 FAQ
內容主要整理6月8日到6月14日的一週活動，涵蓋每天不同主題的社區活動、運動課程與親子節目，方便民眾依日期安排參加。
銀髮族可參加「填字遊戲同樂會」與「智能手機入門課程」，前者為線上活動，後者則在牙買加地點舉辦，兼顧腦力刺激與數位學習。
活動分布於皇后區、曼哈頓、史坦頓島等地，也包含虛擬形式，類型涵蓋太極、尊巴、匹克球與兒童活動，呈現多元社區參與機會。
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