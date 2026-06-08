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06月08日（週一）:

●銀髮族填字遊戲同樂會

Senior Social: Crosswords

06/08,10:00am - 11:30am

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

06月09日（週二）:

●布萊恩公園太極活動

Bryant Park Tai Chi

06/09,7:30 am.–8:30 am.

Location:Fountain Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

06月10日（週三）

●兒童動感活動：哥倫布公園

Kids in Motion: Columbus Park

06/10, 10:00 am.–6:00 pm.

Location: Columbus Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

06月11日（週四）

●銀髮族智能手機入門課程

Smartphone Basics for Seniors

06/11,1:00pm - 3:00pm

Location: 89-11 Merrick Blvd,Jamaica

https://www.queenslibrary.org/

06月12日（週五）

●音樂探索之旅

Music & Me

06/12,11:00am - 12:00pm

Location:196-36 Northern Blvd

https://www.queenslibrary.org/

06月13日（週六）

●尊巴課程

Zumba

06/13,9:00 a.m.–10:00 a.m.

Location: Midland Beach Splash Plaza

https://www.nycgovparks.org/

06月14日（週日）:

●Summer Sport Experience: Pickleball

夏日運動體驗：匹克球

06/14, 8:00 am.–2:00 pm.

Location:501 Brielle Ave Staten Island

https://www.nycgovparks.org/

精華 FAQ

  • 內容主要整理6月8日到6月14日的一週活動，涵蓋每天不同主題的社區活動、運動課程與親子節目，方便民眾依日期安排參加。

  • 銀髮族可參加「填字遊戲同樂會」與「智能手機入門課程」，前者為線上活動，後者則在牙買加地點舉辦，兼顧腦力刺激與數位學習。

  • 活動分布於皇后區、曼哈頓、史坦頓島等地，也包含虛擬形式，類型涵蓋太極、尊巴、匹克球與兒童活動，呈現多元社區參與機會。

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