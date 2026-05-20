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牙周病專家加盟王向誼綜合牙科中心新添高新設備服務更優

紐約訊
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牙齦萎縮治療前後對比。
牙齦萎縮治療前後對比。

位居法拉盛王子大廈四樓4H室的王向誼綜合牙科中心，由執業逾廿多年的王向誼(Ivy Wang, DDS)牙科博士主理。該診所現為提升服務，精益求精，最近延攬加盟的牙周病專家史蒂文醫生，將與齒列矯正胡志鴻醫生（Dr. Chie Hung Hu)、口腔外科方祖文醫生（Dr. James Fang)共同在原有基礎上，為民眾提供集種骨植牙、齒列矯正、口腔面額部美容等全方位牙齒醫療護理的更優質服務。

 

新加盟的史蒂文醫生取得普通的牙醫執照後，於紐約大學用三年時間繼續深造，主攻牙周病（Periodontal Disease）與植牙專科，期間優秀的表現與成績，獲獎無數。畢業後，他已成為專門治療牙周病的專家。他說，牙周病是牙齒脫落的頭號殺手。這是由牙菌斑細菌引起的牙齒周圍組織慢性感染性疾病，包括牙齦炎和牙周炎。嚴重時會破壞牙槽骨，它在不知不覺或隱隱約約的慢性炎症中流失牙槽骨，導致牙齒鬆動、脫落。常見症狀為牙齦紅腫、刷牙出血、牙齦萎縮、口臭、牙齒鬆動或縫隙變大。未控制的牙周病不僅導致掉牙，更可能影響全身健康，如增加心臟病、中風及糖尿病的風險。

 

牙周病主要由牙菌斑（細菌）引發。吸菸、糖尿病、不良口腔衛生、壓力大或遺傳均會增加患病風險。大部分華人都不希望拔牙，因為牙齒拔一顆就少一顆，那麼如何最大限度地保留自己的牙齒或植體？史蒂文醫生建議僑胞，除了日常保養外，早期治療也非常重要。他指出，對已經有部分牙槽骨流失的地方，可以通過雷射治療，徹底的殺菌清理後，再植入內含有生長因素的骨粉，使已經流失的牙槽骨重新長回來，最大限度地保留和使用自己的牙齒或靠植體支撐牙齒。當然末期牙周病的患者也只有拔牙和種牙或裝置活動假牙的選擇了。此外，史蒂文醫生對牙齦萎縮的治療，也非常擅長。

 

牙科中心早已採用電腦化，更添置如3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第四代水雷射儀（Waterlase iPlus）等高新醫療設備。王向誼醫生介紹，「YSGG 第四代水雷射」是目前牙科高階雷射設備中的旗艦機種，利用 \(2780 \, \text{nm}\) 波長的 Er,Cr:YSGG 晶體與水分子結合，形成「水光動能（HydroPhotonics）」技術進行軟硬組織治療。因其無震動、疼痛感低、傷口小且修復快，被視為微創牙科的優勢治療手段。這項療法具有多項優點:  微創舒適---低噪音、無震動、低疼痛感，適合恐懼看牙者；精準殺菌---對牙周病菌有顯著的抗菌效果；恢復期短---術後腫脹輕微，出血量極少；生物相容性---使用水做切割介質，組織熱傷害小。

該水鐳射治儀主要應用於

牙周病治療： 深入傳統刮刀難以觸及的牙周囊袋，清除發炎組織並進行深度滅菌，且通常無須翻瓣，出血少。

根管治療： 深入根管系統進行消毒，有效殺死牙本質小管內的細菌。

齲齒治療（蛀牙）： 精準移除蛀牙組織，保留更多健康齒質，無鑽牙的噪音與不適。

牙齦整形與手術： 用於牙齦切除、牙冠增長術等，具備即時止血能力，癒合速度快。

植牙手術： 可用於骨修形，並能刺激軟硬組織增生。

面部美容:  平滑除皺，換皮提升，刺激膠原蛋白的生成。

王向誼綜合牙科中心係由王向誼醫生帶領，他的認真專業態度和細心親切的服務，深得社區廣大僑胞的支持和愛護。其他駐診多年的醫療團隊成員還有經驗豐富的方祖文口腔外科專家、胡志鴻齒列矯正專家、普通牙科何建英醫生和張曉萌醫生，歡迎舊雨新知電話預約：718-961-1628，診所地址：39-07 Prince Street, Unit #4H, Flushing, NY 11354。

王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第...
王向誼綜合牙科中心採電腦化，新添3D立體CBCT影像、口腔掃瞄系統以及YSGG第四代水雷射儀等高新醫療設備。

法拉盛 心臟病 紐約大學

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