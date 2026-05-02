長青樹痛症中西療法合璧 全方位緩解疼痛

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質服務提供全方位痛症減緩治療。該診所有說華語的助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢，治療師們以優質醫學診斷及檢查為僑胞提供治療服務。

在現代快節奏的生活中，疼痛往往是不請自來的常客。長青樹痛症中心深知，無論是運動後瞬間造成的扭拉傷，還是因長期姿勢不良、勞損所累積而成的頸椎與腰椎間盤突出，亦或是肩、膝、腳踝等關節 的慢性隱痛，這些看似微小的病灶，往往是嚴重影響生活品質與工作效率的元凶。該中心致力於解決大眾長期受疼痛折磨的問題，透過量身打造的多元化方案，幫助每位患者重拾自由活動的喜悅。

物理治療與運動治療是本中心的核心基石。我們將生理學、心理學、病理學與解剖科學深度結合，利用電、水、冷熱、光、磁等物理媒介，引導身體啟動自癒機制。物理治療師會根據患者的耐受度與受傷程度，精準引導正確的動作與姿勢，這不僅能伸展緊繃的關節、強化萎縮的肌肉，更能有效增進身體協調性，減輕水腫與肌肉痙攣。這種從基礎功能下手的訓練，能讓患者在日常活動中建立正確的力學習慣，從根本上預防疼痛的二次復發。

為了達到更全面的治療效果，長青樹痛症中心進一步整合了中西醫的精華。在手法治療方面，運用專業的關節舒整、牽拉與放鬆技巧，針對關節活動障礙進行細膩調整，協助患者鬆弛深層緊張的肌肉組織。而中醫治療則展現了古老智慧與現代醫學的完美結合，透過針灸精準刺激穴位，能達到顯著的鎮痛效果，並放鬆關節周圍組織以增加活動度，並以中藥熱敷，利用藥效與溫熱滲透，加強止痛並促進局部循環；按摩治療則遵循臟腑經脈理論，以柔和的按壓手法調理氣血，由內而外調整生理機能。

長青樹痛症中心強調，每一位患者都是獨一無二的個體。專業團隊會詳細評估疼痛的起因、部位、程度，以及這些不適對患者生活與工作的具體影響，進而制定出最具效益的個別化治療計畫。將物理功能的恢復、徒手結構的調整，以及中醫整體性的調理有機結合，構建出一套全方位的照護網絡。無論是面臨急性傷害的挫折，還是深陷慢性疼痛的泥淖，長青樹都提供專業且全面的照護，協助患者重返無痛生活。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。