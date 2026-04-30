紐約Club21慶祝《世界日報》50週年深化華文媒體品牌價值與北美市場影響力

紐約Club 21成員慶祝北美世界日報創刊50週年。

紐約Club21日前舉行聚會，慶祝《世界日報 》創刊50週年。活動匯聚政商界及專業人士，包括外交、金融、法律、醫療與企業界代表，展現華文媒體在北美跨領域的影響力與連結力。

會中，醫生暨畫家梁粵玥特別致贈其創作的《孫中山》畫像，象徵媒體公共精神與社會責任的傳承。該作品以「天下為公」理念為核心，呼應世界日報長期服務華人 社群、促進公共溝通的定位。梁粵玥表示2024年跟隨中山大學校友的父親梁衛寧醫生回廣州參加中山大學一百週年校慶，並參觀了中山紀念堂，有感於中山先生倡導的「天下為公」和《世界日報》為華人為社區的卓越服務，得靈感而作。

《世界日報》副董事長李厚維表示，報社自1976年創刊以來，歷經北美華文媒體高度競爭時期，成功建立品牌優勢與穩定讀者基礎。在媒體生態快速變遷下，《世界日報》持續扮演華人社群與主流社會之間的資訊橋樑，並積極拓展多元內容與服務模式。《世界日報》執行董事李德怡指出，《世界日報》除新聞報導外，亦透過各項生活與資訊服務，協助華人移民融入本地社會，提升對公共事務的參與度，同時成為政府與企業了解華人市場的重要窗口。展望未來，報社管理層表示，將透過資深人才經驗傳承與新世代創新思維結合，持續強化數位轉型與內容競爭力，鞏固其在北美華文媒體市場的領導地位。

梁粵玥兼具醫療專業與藝術創作背景，長期活躍於專業與文化跨界領域。她此次以歷史人物為主題推出創作，不僅體現個人藝術實力，也反映華人專業人士在文化軟實力上的延伸與影響力。與會人士普遍認為，《世界日報》過去50年不僅在資訊傳播領域建立穩固地位，也在促進華人社群經濟活動、支持中小企業發展，以及推動文化與教育交流方面，發揮關鍵作用。