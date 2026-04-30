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《世界日報》雙親節感恩市集本週末登場 推多元優惠與APP下載贈禮

紐約訊
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雙親節感恩市集將於5月2日至3日舉行，開放民眾免費入場（圖為活動信息）
雙親節感恩市集將於5月2日至3日舉行，開放民眾免費入場（圖為活動信息）

迎接母親節與父親節檔期，《世界日報》將於本周末（5月2日、3日）上午10點30分至下午6點，在法拉盛喜來登飯店地下一層舉辦「雙親節感恩市集」，開放民眾免費入場。主辦方表示，本次市集以「感恩父母、家庭陪伴」為主軸，整合美食、健康、旅遊與生活消費等多元品牌，提供一站式採購與體驗平台，帶動節慶消費氛圍。

活動期間，世界日報設置專屬攤位推出互動回饋，民眾只需現場下載「ez生活APP」，即可免費領取帆布袋（tote bag）一個，數量有限，送完為止，預計將提升現場參與度與互動效果。

本次參展業者涵蓋保健養生、食品調味、醫療服務及生活消費等領域。保健類方面，美國太子牌、余仁生及iHealth愛健康等品牌提供花旗參、燕窩及健康管理相關產品與諮詢服務；食品調味方面，李錦記與珠江橋牌展出多款經典醬料，滿足家庭日常需求。醫療服務方面，ABI家庭護理公司、EmblemHealth與Molina Healthcare提供居家護理與醫療保險方案資訊，亞美醫師協會慈善基金會亦推廣社區健康教育資源。

餐飲與現場體驗亦為活動重點之一，涵蓋多國風味飲品與小吃，部分攤位推出現場限定優惠。多家業者同步釋出促銷方案，包括提供飲品優惠與試吃體驗、協助申請政府空調與烘乾設備補助並提供安裝服務，以及推出按摩椅買一送一與最高六折優惠、淨水設備現場下單贈禮與專屬折扣、教育課程免費試聽等內容；旅遊業者亦推出機票加酒店套票、歐洲及亞洲行程買一送一，以及報團加簽證優惠方案，另有飯糰外買提供低價飲品與優惠券包，整體促銷力道集中。

主辦方指出，本次市集多數優惠僅限活動期間提供，具時效性與吸引力，除可帶動現場人流與消費外，亦結合飲食、健康與親子互動元素，強化社區參與。呼籲民眾把握本週末到場選購節慶商品，同時下載APP領取限量贈品，提前為雙親節準備心意。

往年活動照片。（本報資料庫）
往年活動照片。（本報資料庫）

法拉盛 世界日報 雙親節

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