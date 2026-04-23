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紀文禮醫學博士提供兒童到成人完整眼科醫療服務

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學經歷相當豐的紀文禮醫學博士，專注於提供從基礎視力保健到高階手術治療的完整眼科醫...
學經歷相當豐的紀文禮醫學博士，專注於提供從基礎視力保健到高階手術治療的完整眼科醫療服務。

紀文禮醫學博士（Willy Ky, MD, MBA）是紐約法拉盛地區極具聲譽的眼科專科醫師之一，擁有超過二十年的臨床經驗，長期服務大紐約多元族群社區。他現任紀文禮眼科（New York Eye & Laser PC）主治醫師，專注於提供從基礎視力保健到高階手術治療的完整眼科醫療服務，無論成人或兒童患者，皆能獲得專業且個人化的診療照護。

紀醫師自紐約市立大學七年制醫學計畫畢業，以Magna Cum Laude（優等榮譽）取得生物醫學學士學位，隨後進入西奈山醫學院（Mount Sinai School of Medicine）完成醫學博士學位。求學期間，他積極參與臨床與科研工作，特別是在屈光手術領域投入大量心力，其研究成果對LASIK技術的成熟與推廣具有重要意義，並參與相關研究，促進該技術獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）核准，對現代視力矯正發展帶來深遠影響。

完成醫學博士訓練後，紀醫師進入紐約大學醫學中心，並獲任命為總住院醫師（Chief Resident）。之後，並於華盛頓大學醫學院（University of Washington School of Medicine）進修兒童眼科與斜視專科，專精於兒童視力發展、斜視矯正及弱視治療。在此期間，他不僅參與高難度臨床診療，亦曾領導兒童眼外傷醫療團隊，處理複雜病例，同時積極投入醫學生與住院醫師的教學與培訓。紀醫師通過美國眼科專科醫師委員會（American Board of Ophthalmology）認證，並為多個權威醫學組織的成員，包括美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology, AAO）、美國白內障及屈光手術學會（ASCRS），以及美國兒童眼科與斜視學會（AAPOS）。透過持續參與學術交流與專業進修，他始終掌握國際最新醫療趨勢與技術發展，確保患者能接受最先進且安全的治療。

紀醫師提供全面且精細的眼科服務。白內障治療方面，他採用先進的無刀雷射白內障手術技術，搭配多焦點或散光矯正型人工水晶體，提升術後視力品質與生活便利性。在屈光矯正領域，他熟練執行LASIK與PRK等近視、遠視與散光矯正手術，並依患者角膜條件與生活需求，制定最適合的治療方案。此外，他亦提供角膜塑形鏡（Ortho-K／CRT）服務，特別適用於青少年近視控制，幫助延緩視力惡化。針對兒童眼科，紀醫師具備豐富經驗，能診治斜視、弱視、屈光不正及視覺發展問題，並重視早期發現與介入，為孩子建立良好的視力基礎。在一般眼科領域，他亦擅長處理青光眼、乾眼症、糖尿病視網膜病變及高血壓相關眼疾，並提供完整的眼部健康檢查與長期追蹤管理。

紀文禮眼科診所秉持「高效率、高品質、人性化」的服務理念，設有完善的預約系統，縮短患者等候時間，並強調由醫師親自診斷與治療，確保醫療品質一致且可靠。診所同時提供多語言服務，包括中文、英語、西班牙語與越南語，讓不同文化背景的患者皆能順利溝通，安心就醫。此外，診所接受多種醫療保險，進一步提升醫療可及性。

診所資訊： 電話：718-939-2020（可預約）；地址：37-12 Prince St, Suite 6A, Flushing, NY 11354（法拉盛天廣新天地六樓）；門診時間：週一至週四、週六（建議事先預約）。

學經歷相當豐的紀文禮醫學博士，專注於提供從基礎視力保健到高階手術治療的完整眼科醫...
學經歷相當豐的紀文禮醫學博士，專注於提供從基礎視力保健到高階手術治療的完整眼科醫療服務。

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