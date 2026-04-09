我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一卷紙巾成破案關鍵 紐約長島吉哥灘命案證物細節曝光

中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

收據變獎券 法拉盛購物免費抽獎4/16/2026結束

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛商改區（Flushing BID）主辦的「法拉盛購物免費抽獎」活動將於4/...
法拉盛商改區（Flushing BID）主辦的「法拉盛購物免費抽獎」活動將於4/16/2026結束。

法拉盛商改區（Flushing BID）主辦的「法拉盛購物免費抽獎」活動已於3/15/2026開始，為期一個月，至4/16/2026結束，總獎金達到 $5,000.00。活動期間，消費者只需在法拉盛兩個郵區11354與11355購物，即有機會成為20名幸運兒之一，每位獲獎者將獲得 $250 現金獎勵。

法拉盛（郵區11354與11355）以其極高密度的精品店、專業超市及各類零售店聞名，是小商家的核心聚集地，同時是紐約最具活力的經濟引擎之一，亦是紐約華人生活的重要商圈。

參加辦法與規則如下：

簡易操作： 在零售店購物滿$10，拍下印有商店名字、地址及電話的打印收據，以簡訊傳送至 347-603-3633。整個過程僅需10秒!

限定消費範圍： 商店必須位於11354或11355郵區內。

商家類型：禮品店、服裝店、超市等各類零售收據。請注意，餐飲類（食物與飲料）收據不在此活動範圍內。

參加限制：參加者須年滿 18 歲。每人參加次數不限，消費次數越多，中獎機會越高。

20 名獲獎者將由 Flushing BID 以隨機方式抽出，並於 2026 年 4 月 23 日前透過電話個別通知。得獎名單將同步公佈於 Flushing BID 官方網站 www.welcometoflushing.com 以及官方 Instagram 帳號。主辦單位強調，所有獲獎者必須親自前去領獎。

Flushing BID 是一個非營利組織，致力於提升法拉盛商業區的環境品質、推廣在地商業並促進社區發展。透過街道清潔、節慶活動及商業推廣計畫，Flushing BID 持續為法拉盛的商家、居民及遊客，創造更美好的社區環境。更多活動細節與 QR Code 資訊，請瀏覽官方網站： www.welcometoflushing.com。

法拉盛 華人

上一則

報稅進入倒數 國稅局提醒來不及民眾如何申請延期

下一則

獨家/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 無親人在美 骨灰將返台與母團聚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

H Mart「畫你最愛」兒童繪畫賽 總獎金破萬元

H Mart「畫你最愛」兒童繪畫賽 總獎金破萬元
世界日報雙親節感恩市集5月登場 限時特價等你來逛 彙聚多元商家 推出限時特價商品

世界日報雙親節感恩市集5月登場 限時特價等你來逛 彙聚多元商家 推出限時特價商品
4月18日皇后區夜市回歸法拉盛 最後一年可饗6元食品

4月18日皇后區夜市回歸法拉盛 最後一年可饗6元食品
禁塑百日／花錢買紙袋薄脆承重有限 消費者自備購物袋

禁塑百日／花錢買紙袋薄脆承重有限 消費者自備購物袋

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思