水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

水晶牙科(Crystal Dental Care)診所位於皇后區 貝賽 Bayside，由Jason林牙醫博士主理。林博士指出，植牙費用高，但病患生活習慣、病史，都會影響植牙結果；另外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵。 水晶牙科該診所設備齊全，環境舒適，服務親切，服務人員精通國、台、粵、英語。該診所主要服務美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙患、牙周治療、美容漂白、瓷牙假牙等；所採用材質高檔，但收費實際。

什麼情形算是植牙失敗？林博士表示這可從「手術進行階段」及「術後完成」兩階段來分析。手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未準確將植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植牙位置，如太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植牙位置，如影響到下齒槽神經，則會造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，有人必須先補骨才能植牙。

林博士強調，若植牙完成後卻失敗者，通常有抽菸習慣的人、病情控制不良的糖尿病 病患、洗腎患者、愛滋病患、嚴重骨質疏鬆症患者，或牙及牙床骨嚴重萎縮，因厚度不足，也容易使植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳，術後不重保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見。因此，慎擇專業的植牙醫生非常重要。大部分需要植牙的患者中，最常見的是因蛀牙或重度牙周病造成缺牙的民眾，雖然需植牙情況相似，需要的療程卻不一定相同。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合自己的植牙療程，才能確保植牙成功。

水晶牙科(Crystal Dental Care)的醫師以先進器材、專業技術、優質的服務，為每一位病人提供安心的牙科治療。該診所附近停車方便，並接受大部分的保險，沒有保險者還有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：214-11 35th Ave.,Unit C5, Bayside, NY, 11361 ( Q13, Q31公車可達) 請致電718-352-0220。