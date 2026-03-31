紐約和長島高中游泳錦標賽中 海豚學員成績優異，名列前茅

總教練Tiffany(中間藍色上衣)和優秀學員及教練們在海豚旗艦泳池合照。

經由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，向來在紐約市 和長島各校泳隊中表現優秀，為奪標立下汗馬功勞。最近，海豚游泳的學員們在精英雲集的全紐約市高中錦標賽(New York City PSAL Championship)和長島縣錦標賽(Nassau County Championship)中取得了優異的成績。

在2026年2月7日週末舉行的長島縣男子游泳高中錦標賽上，一共有12個決賽項目。海豚現任、前任學員和教練們入圍了全部12個項目，取得優異成績。獲得金、銀、銅牌。

海豚總教練Tiffany葉稱，為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，她經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生，故該中心的訓練水準得以持續保持及提高。

1997年在曼哈頓成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一，目前在皇后區、布碌崙及長島六個場地均有開班。2024年6月位於法拉盛中心的海豚全新旗艦泳池更是盛大開幕。海豚旗艦泳池是擁有4條泳道的恆溫泳池，該嶄新的游泳中心舒適寬敞、設備先進，加上停車方便，可為家長和學生們提供更完備的服務。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內恆溫泳池進行，故全年均可授課。近30年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

總教練Tiffany為美國專業游泳協會(ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

海豚游泳培訓中心在紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練中心，查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。