紐約法拉盛靜安寺3月28日舉行清明法會 名額有限敬請洽詢預訂
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每年清明時節，慎終追遠緬懷祖德，祭祀祖先是中華民族自古以來的敦厚習俗，相沿已數千年之久。法拉盛靜安寺謹訂於3月28日（星期六）下午1時30分舉行清明法會，與會民眾隨高僧導引向金身大佛及消災超度牌位敬香叩拜儀式後，一起恭誦《地藏菩薩本願經》，祈願先人罪障消除、離苦得樂、庇佑子孫。
法會敬設消災超度牌位，每位 $60，含一份附薦金銀蓮花盤及男士/女士衣包(詳見附圖)，法會完畢後由高僧於靜安寺化寶爐焚燒化度，祈顧先人蒙佛接引、蓮品高增、早登極樂。
名額有限，請即致電 (866)328-6638或電郵[email protected] 諮詢預訂，接受現金、支票或Zelle轉帳。紐約靜安寺地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354(靠近北方大道)，欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電（866）328-6638洽詢預約。靜安寺每天上午九時至下午六時全天候開放，歡迎大家禮佛參拜，瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。讓先人安息，生者放心是當下仁孝之道，乃聚福靜安之心也。
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