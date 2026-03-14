我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

紐約法拉盛靜安寺3月28日舉行清明法會 名額有限敬請洽詢預訂

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約靜安寺3月28日舉辦清明法會，敬設消災超度牌位，含一份附薦金銀蓮花盤及男士/女士衣包。
紐約靜安寺3月28日舉辦清明法會，敬設消災超度牌位，含一份附薦金銀蓮花盤及男士/女士衣包。

每年清明時節，慎終追遠緬懷祖德，祭祀祖先是中華民族自古以來的敦厚習俗，相沿已數千年之久。法拉盛靜安寺謹訂於3月28日（星期六）下午1時30分舉行清明法會，與會民眾隨高僧導引向金身大佛及消災超度牌位敬香叩拜儀式後，一起恭誦《地藏菩薩本願經》，祈願先人罪障消除、離苦得樂、庇佑子孫。

法會敬設消災超度牌位，每位 $60，含一份附薦金銀蓮花盤及男士/女士衣包(詳見附圖)，法會完畢後由高僧於靜安寺化寶爐焚燒化度，祈顧先人蒙佛接引、蓮品高增、早登極樂。

名額有限，請即致電 (866)328-6638或電郵[email protected] 諮詢預訂，接受現金、支票或Zelle轉帳。紐約靜安寺地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354(靠近北方大道)，欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電（866）328-6638洽詢預約。靜安寺每天上午九時至下午六時全天候開放，歡迎大家禮佛參拜，瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。讓先人安息，生者放心是當下仁孝之道，乃聚福靜安之心也。

紐約靜安寺二唯碼
紐約靜安寺二唯碼

世報陪您半世紀

法拉盛

上一則

紐約法拉盛玉蘭花園剪綵 過渡性住房 供有21歲以下子女家庭暫居

下一則

周末好去處／農曆新年慶典 紅鉤社區歷史導覽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市議員黃敏儀14日將辦暑期營博覽會 助家長了解多元夏令營選擇

紐約市議員黃敏儀14日將辦暑期營博覽會 助家長了解多元夏令營選擇
亞裔社區中心攜手市議員莊文怡 免費助長者報稅

亞裔社區中心攜手市議員莊文怡 免費助長者報稅
紐約幼獅青少年管弦樂團 3月21日舉辦方秀蓉老師紀念音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 3月21日舉辦方秀蓉老師紀念音樂會
新州佛光山包揚州糰子憶師恩 願心相續法燈傳

新州佛光山包揚州糰子憶師恩 願心相續法燈傳

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起