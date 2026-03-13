我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

謝智華醫師帶領 CAWBA 舉辦農曆新年慈善盛會 官商雲集・名家匯演　凝聚社區善心為母親節公益募款

紐約訊
美國華裔婦女協進會負責人Helen Hsieh與來賓合影
美國華裔婦女協進會（CAWBA）於3月6日在長島 Lounge X 盛大舉辦農曆新年慈善慶祝晚宴。在副會長謝智華醫師（Dr. Helen Hsieh）帶領下，婦女會團隊攜手社區各界齊聚一堂，共賀新春、共襄善舉，並為年度母親節公益活動籌募善款。當晚約有140位社區領袖、企業代表與嘉賓出席，現場氣氛溫馨熱烈、座無虛席。

謝智華醫師為紐約知名婦產科醫師及社區公益倡導者，多年來深耕醫療專業並熱心公益服務。她表示，希望透過 CAWBA 平台結合文化藝術與公益使命，凝聚社區力量，為更多需要幫助的家庭帶來實質支持與希望。

當晚政要雲集，多位政府官員親臨表達支持，包括納蘇郡審計長 Elaine Phillips、北亨普斯特德鎮長 Jennifer DeSena、北亨普斯特德鎮議員 Christine Liu，以及納蘇郡亞裔事務副主任 Meng Li 等嘉賓蒞臨祝賀，並共同向 CAWBA 頒發表揚狀與嘉許令，肯定協會多年來推動社區公益與文化交流的卓越貢獻。

美國華裔婦女協進會由創會會長 Joann She 創立，長期致力於服務社區婦女、兒童與長者，積極推動多項公益計畫。在副會長謝智華醫師與團隊的攜手努力下，協會持續拓展服務版圖，深化公益影響力，成為凝聚社區善心的重要平台。

晚宴節目精彩紛呈，融合藝術專業與文化底蘊，包含專業歌手獻唱、歌劇演出、文化舞蹈，以及世界級琵琶演奏家的精湛表演，呈現中西藝術交融的高水準舞台，贏得滿堂喝采。

曾為川普大樓擔任風水顧問的國際知名風水大師天山本姸親臨共襄盛舉，為盛會增添深厚文化底蘊與人文風采。

此外，藝術家曹俊老師慷慨捐贈親筆畫作進行慈善拍賣，最終以一萬元成交，為公益募款注入實質支持，善舉深獲現場來賓一致讚譽。

活動中亦隆重介紹 CAWBA 年度母親節慈善午宴的公益使命。透過分享多位母親多年照顧身心障礙子女的動人故事，以及孤苦長者在生活困境中仍堅強前行的生命歷程，深深觸動在場嘉賓，也喚起社區對弱勢家庭與長者群體的關注與支持。

謝智華醫師表示：「許多母親在人生道路上承擔著難以想像的壓力與責任，特別是照顧身心障礙子女或面對家庭困境的母親。她們用一生守護家庭，卻往往默默承受。我們希望透過 CAWBA 的活動，讓社會看見她們的故事，讓更多關懷與資源走進她們的生命。」

CAWBA 每年舉辦的母親節慈善活動，將邀請數百位母親與家庭參與，特別關懷身心障礙兒童的母親及孤獨長者，透過溫馨活動傳遞尊重與關愛，讓善的力量在社區持續流動。

CAWBA 年度母親節慈善午宴將於 5 月 7 日 舉行，持續關懷身心障礙兒童的母親與孤獨長者，傳遞社會溫暖與尊重。誠摯歡迎社會各界善心人士支持與參與，共同為弱勢家庭帶來希望與力量。

贊助專線：917-690-4900（Helen Hsieh）

整場盛會在文化藝術與公益精神交織的溫暖氛圍中圓滿落幕，不僅為新春佳節增添喜慶，也充分展現華人社區團結互助、關懷社會的深厚力量。

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

紐約客談／2歲托育班免費 教師提薪是關鍵

