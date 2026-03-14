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壽星花園療養院專為華人社區提供短期護理住宿

紐約訊
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布碌崙壽星花園療養院為華人提供短期康復治療住宿護理服務，在醫療界備受讚譽。
布碌崙壽星花園療養院為華人提供短期康復治療住宿護理服務，在醫療界備受讚譽。

布碌崙Longevity Garden壽星花園療養院華人提供短期康復治療住宿護理服務，亞洲庭院設計風格，每天中國風味餐飲，麻將/太極/卡拉OK/賓果遊戲/中文電視等豐富有趣娛樂項目，華人醫護人員全程管理及24小時中文翻譯，以熱忱的工作態度全心服務每一位客戶。

壽星花園療養院集團(The Allure Group)旗下六間療養院為社區提供共1436個床位；其心臟復建護理與短期物理康復治療在醫療界備受讚譽，短期康復療程更是為患者量身定製康復計劃，適合骨折，中風後康復。療程包括腿部物理治療，手部職業治療，語言治療，視力平行訓練。治療師針對患者不同需要，量身定造康復療程，配合先進的物理治療器材，確保患者在100 天內安全出院。

該集團三家特別重點為華人社區服務而設的療養院，靠近華埠的威廉斯堡貝德福中心(Bedford Center for Nursing and Rehabilitation/三樓華人部)、交通方便及現在已有超過百院友的大衛皇中心(King David Center for Nursing & Rehabilitation/華人部)和視野開闊、鬧中取靜哈密頓花園(Hamilton Park Nursing and Rehabilitation/五樓華人部)，中式庭院風格裝潢、備24小時華語翻譯，每天午晚兩餐供應中式美味餐飲，並按華人生活習性推出文娛活動，亦常備華文報章與中文電視等。凡持紅藍卡之低收入病人，透過醫院轉介，都有資格申請入住。

為了進一少給華裔病人提供更完善優質的護理服務，該療養院現正大量徵聘中英雙語和熟悉中華文化的工作人員，包括護士、護士助理、廚師、文娛康樂活動人員、入院部職員等部門員工，應徵者、參觀者及詳情請聯絡布碌崙壽星花園療養院-任小姐 347-585-5928，電郵email:[email protected]

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