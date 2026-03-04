史帝文律師 人身傷害訴訟頂尖律師

我的頻道

紐約訊
史帝文律師2026榮登時代場，並借此和華裔拜年及向各界問候祝福。
紐約頂尖人身傷害律師，史帝文律師（Steven Louros, Esq），是在美國東岸法律界深耕近50年的資深律師，並自 1980 年代起便專注人身傷害法律服務，於在 2015 至 2025 年間持續被評選為北美頂尖律師。其帶領的律師團隊精通英語、中文（包含國語、廣東話、台語、台山話）、韓語與西班牙語等多國語言，使其法律服務能跨越語言與文化障礙，特別受到華裔及其他多語社區的信任與支持。

多年來持續捍衛受害者權益的史帝文律師，秉持「不成功，不收費」的服務原則，為每一位客戶提供免費諮詢並採取勝訴後收費制度，堅持以結果為導向的方式處理案件。該事務所在不同類型的人身傷害訴訟領域均有深厚經驗，包括車禍事故、工地傷害、滑倒跌傷、醫療過失等。據統計，律師團隊迄今已成功為超過數千名受害者爭取賠償，累計獲得超過6億美元（約 $600,000,000） 的判決與和解金額。近年來隨著紐約市建設規模擴大與市區活動復甦，本地意外發生率亦隨之增加。面對這樣的趨勢，史帝文律師與其團隊不斷推出實用性資訊與資源，幫助公眾理解複雜的法律問題，並發布了針對紐約市工地重型設備事故的法律指南，深入解析涉及傾卸車、混凝土車、起重機等重型裝備事故的責任認定、保險調處與 OSHA（職業安全與健康管理局）規範等要點，提醒受害者在事故後及早採取法律行動，以保障證據完整與合法權益。

同時，史帝文律師所也關注行人與公眾安全問題，多次提出完整的行人事故法律資源，旨在協助因汽車撞擊而受傷的行人了解索賠權利與法律程序，並強調因紐約繁忙都市環境導致的行人傷害案件往往伴隨複雜因素，期望讓各界能更全面掌握其法律權益。近日，美國東岸突臨幾場大雪，針對近期暴雪後滑倒受傷急增情勢，史帝文律師提醒可能的危險因素包抱了濕滑跌傷、路面凹凸不平等情況，並提醒財產所有者依法維護安全，讓民眾在避免傷害的同時也了解後續索賠與法律保障。

史帝文律師強調，人身傷害不僅對當事人的身體構成巨大影響，更伴隨經濟壓力與心理負擔。他亦指出：「當你受傷時，重點不只是金錢，而是每個聲音在你自己的語言裡被看見、被傾聽並得到幫助。」這樣的理念貫穿其法律服務始終。史帝文律師及其團隊將繼續以深厚法律專業為基礎，服務紐約市全區民眾，並擴大對多語言社群的法律支持，強化公共安全倡議，使更多受害者在法律路上獲得及時、公正與全面的協助。史帝文律師樓曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯507室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛和長島辦事處，預約電話：718-423-0448。

