美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

紐約訊
03月02日（週一）:

●AARP基金會報稅支援說明會

Get Tax Help from AARP

Foundation Tax-Aide

03/02, 10am - 2pm

Location: 250-06 Hillside Ave.

https://www.queenslibrary.org/

03月03日（週二）:

●手工編織社

Knitting Club

03/03, 1pm - 3pm

Location: 151-10 14 Rd., Whitestone

https://www.queenslibrary.org/

03月04日（週三）

●河畔運動中心：春日瑜伽課程

Riverside Field House: Spring Yoga

03/04, 9:30am - 11pm

Location: 102nd Street Field House

https://www.nycgovparks.org/

03月05日（週四）

●祝 Dr. Seuss 生日快樂

Happy Birthday Dr. Seuss

03/05, 11am – 3pm

Location: Hunts Point Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

03月06日（週五）

ChatGPT 基礎介紹

Intro to ChatGPT

03/06, 1pm - 3pm

Location: Central Library

https://www.queenslibrary.org/

03月07日（週六）

●家庭手作課程：迷你溫室

Family Art Project: Mini Greenhouses

03/07, 10am - 1pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

03月08日（週日）:

●植物館親子探索日

Conservatory Family Exploration Day

03/08, 10am - 5pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

