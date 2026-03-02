近期活動
03月02日（週一）:
●AARP基金會報稅支援說明會
Get Tax Help from AARP
Foundation Tax-Aide
03/02, 10am - 2pm
Location: 250-06 Hillside Ave.
https://www.queenslibrary.org/
03月03日（週二）:
●手工編織社
Knitting Club
03/03, 1pm - 3pm
Location: 151-10 14 Rd., Whitestone
https://www.queenslibrary.org/
03月04日（週三）
●河畔運動中心：春日瑜伽課程
Riverside Field House: Spring Yoga
03/04, 9:30am - 11pm
Location: 102nd Street Field House
https://www.nycgovparks.org/
03月05日（週四）
●祝 Dr. Seuss 生日快樂
Happy Birthday Dr. Seuss
03/05, 11am – 3pm
Location: Hunts Point Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
03月06日（週五）
●ChatGPT 基礎介紹
Intro to ChatGPT
03/06, 1pm - 3pm
Location: Central Library
https://www.queenslibrary.org/
03月07日（週六）
●家庭手作課程：迷你溫室
Family Art Project: Mini Greenhouses
03/07, 10am - 1pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
03月08日（週日）:
●植物館親子探索日
Conservatory Family Exploration Day
03/08, 10am - 5pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
