聖麥可天主教學校3/7學校開放日 雙語教學 全人教育 提供助學金

位於法拉盛 市中心41大道上、採行中/英雙語教學的聖麥可天主教學校(St. Michael’s Catholic Academy)，現接受新學年招生報名，並於3月7日上午10點至中午12點舉行學校開放日。該校新學年持續提供來自教區，給符合資格家庭的助學金，減輕家長財務負擔，歡迎家長及學童前往該校參觀教學。

有著175年悠久歷史的聖麥可天主教學校，招收幼兒班(3K)至8年級學童，於2013學年起開辦中、英雙語教學，課程採用全美名校波士頓學院(Boston College)的雙語教學準則及課程設計。幼兒園到一年級的學童，採用50/50的雙語教學模式，奠定扎實的中文基礎。二年級以上的年級，採完全沉浸式教學，學童以中、英文雙語學習各科課程及思考溝通。根據研究報告指出，這樣的語言交替學習是現今最有效率的雙語學習模式。

聖麥可天主教學校課程設計遵循紐約州 Next Generation Learning Standards課程準則，針對資優學生施以強化課程輔導。扎實的課程設計，造就該校州考英文（ELA）和數學分數皆優於紐約市公立學校的水平。每年都有學生考上如：史岱文森高中、布朗士 科學高中、布魯克林科技高中、約克科學高中等特殊高中及私立天主教名校高中。在硬體方面，每間教室設有互動性智慧型電子白板及全方位學習設備Smart Table，以及有最新設備實驗室和電腦教室。

為加強學生情緒管理能力，該校安排專人輔導學生，協助並教導學生重視自身情緒控管及適當抒發壓力，讓學生不僅能在學業上有穩定傑出的表現，還能擁有堅毅的情緒控管能力。為打造現今數位時代人才，該校斥資建造最新科技媒體中心，將教學環境及學習數位化，以最新科技設備充實學童的學習內容，裝備學童數位科技知識。

聖麥可天主教學校除了擁有學術卓越的傳統之外，更注重學童全人品格及社會責任感的養成，以天主教信仰規範學童的道德教育，在關愛及嚴謹的學習環境中，激發每個學童各自的天賦及潛力。耶穌喜愛世上所有的小孩，不論膚色，不論貧賤富貴，不論高矮胖瘦，都是祂心所愛。聖麥可天主教學校秉持此一精神，接受來自各族裔、各種信仰、不同背景的學童，以天主教道德教育及遵循紐約州課程標準的學術教育，打造德、智、體、群、美五育俱全的全人教育。

聖麥可天主教學校提供來自布碌崙教區的助學金給符合資格的家庭申請，詳情請至該校參觀或致電查詢。聖麥可天主教學校地址：136-58 41st Ave., Flushing, NY 11355（41大道介於友聯街與凱辛納大道間，離法拉盛圖書館步行僅2分鐘）。有關學校更多信息，請致電該校招生電話：347-399-8500（中文），718-961-0246（英文），或瀏覽該校官網：www.stmichaelsca.org。