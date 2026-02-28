康健綜合醫療中心治療大小便失禁力薦安全有效的微創InterStim™ 療法

我的頻道

康健綜合醫療中心醫師紀文彬專長以InterStim™治療大小便失禁。
紐約市共開三家診所的康健綜合醫療中心，在治療大小便失禁方面，力薦安全有效的微創InterStim™ 療法，能夠帶來真正的改善並幫助患者重拾生活品質。

康健綜合醫療中心醫師紀文彬（Alex Ky）說，大小便失禁影響全球數百萬人，但由於社會偏見，或人們誤以為這些症狀只是衰老過程中「必須忍受的正常現象」，因此往往無人深究或提及。這種誤解可能導致症狀隨著時間推移而不斷加重，嚴重影響個人自信心、獨立性以及整體生活質量。然而幸運的是，隨著醫學的進步，如今已有安全、有效的微創InterStim™ 療法，徹底改變了這些疾病的治療方式，帶來真正的改善並幫助患者重拾信心。

通過消除對大小便失禁這些疾病的偏見，並提供像 InterStim™ 這樣的有效治療方式，患者不再需要默默忍受或被迫接受這些狀況。InterStim™ 療法是紐約市紀文彬醫師的專長。紀醫師是大腸直腸外科專科醫學博士，也是通過專科認證的外科醫生，她還是西奈山醫院外科正教授、西奈山醫院結腸直腸外科主治醫師、機器人手術專科與微創手術專科方面的專家。跟紀醫師緊密合作的還有陸天憶醫學博士。陸醫生是大腸直腸外科專科專家，也是西奈山醫院助理教授，以及微創手術專科專家。

上述的突破性療法---InterStim™，又稱骶神經調控術（Sacral Neuromodulation），是專為大小便失禁、膀胱過度活動症或尿失禁患者設計的治療方式。在許多患者中，這些症狀源於大腦與控制膀胱和腸道的神經之間溝通失調。如果運用InterStim™ 療法，可望通過向骶神經傳遞溫和的電刺激，改善神經信號傳導，幫助調節並恢復神經溝通，促進括約肌控制能力以及盆底肌的協調，並且增強直腸和膀胱的感覺，從而減少意外發生，也就是降低尿急或便急的頻率，最終提高在無法立即找到洗手間時「憋住」的能力。

以上治療通常從臨床試驗階段開始，讓患者在決定是否接受長期治療之前，先親身體驗該療法並觀察症狀是否得到改善。臨床研究持續顯示，該療法在膀胱和腸道控制方面具有較高約70%–80%的成功率。經適當篩選的患者，可獲得具有臨床意義的症狀改善，其中更有不少患者，還能獲得持續多年且穩定的療效。InterStim™ 療法已有近30年的臨床應用紀錄，至今已幫助全球超過40萬患者。

紀文彬與陸天憶是大腸直腸外科專科醫師，專治痔瘡及各種肛門病痛、進行結腸鏡檢查（Colonoscopy）、無痛非手術及手術治療、結腸直腸大便失禁。此外，兩位醫師也專長最新自動化機器人微創手術（Minimally Invasive Surgery），康復快、傷疤細，兼且兩位醫師均擅長做腹腔鏡檢查及手術（Laparoscopy）。

康健中心受理老人卡、醫療補助卡、工會及各類醫療保險。如欲瞭解更多資訊，電話預約諮詢: 212-241-0519，地址： 法拉盛--羅斯福路135-16號2樓、唐人街--華埠中央街168號3樓M室、曼哈頓--東98街5號14樓。

