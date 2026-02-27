現代汽車榮獲八項2026 Car and Driver編輯首選大獎

現代Palisade Hybrid連續兩年獲得編輯首選大獎以及2026年十大卡車及休旅車大獎。

現代汽車今日宣布榮獲八項Car and Driver雜誌所頒發的2026年編輯首選大獎，得以鞏固其在業界提供最全面、最具競爭力的產品陣容之一的聲譽。這家極富盛名的汽車雜誌，每年頒發編輯首選大獎，旨在表彰在數十個細分市場中表現卓越、物超所值，且實用性強大的車款。今年的亮點之一是全新的現代Palisade和Palisade Hybrid車款均獲得編輯首選大獎，再次鞏固了其在三排休旅車市場中的領導地位。全新的IONIQ 9三排電動休旅車也首次獲獎，是今年獲得表彰的三款現代電車之一。

北美現代汽車產品規劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「這些獎項意義非凡，因為它們反映出汽車在民眾生活中所扮演的真實角色。現代汽車的宗旨在於為駕駛人增強日常駕駛的信心。從電車到家用休旅車和高性能跑車，我們的產品結合了精心設計、先進科技，以及駕駛時可感受到的信賴感。我們相信優秀的汽車不僅僅是藉由工程技術所打造，更是以融入車主生活體驗所淬煉而出。」

Car and Driver雜誌購車指南總監Rich Ceppos表示：「我們的編輯首選大獎只頒給在Car and Driver測試中獲得九星評分(滿分十星)的車型，這是一個汽車業界的榮譽榜。現代汽車的八個獲獎車型涵蓋各種汽車類別，包括性能卓越的跑車、配置優良的休旅車，以及科技滿載的電車，值得消費者考慮購買。」

2026現代Palisade在去年年底榮登Car and Driver久負盛名的十大卡車和休旅車榜單，這是Car and Driver授予的最高榮譽之一。憑藉連續三年榮獲編輯首選大獎，以及十大休旅車大獎，Palisade現已成為同級車型中最受讚譽的車款之一，充分展現了Palisade在效能、設計、性能，以及卓越舒適性方面的完美融合。

1955年創刊的實體雜誌Car and Driver，是汽車愛好者心目中的權威刊物，也是購車者所信賴的指南。Car and Driver憑藉每月一千五百萬獨立訪客的線上閱讀量，以及屢獲殊榮的卓越成績，致力於提供關於新車與二手車的專業資訊和見解。透過在汽車領域內最全面的測試、研究和評估，Car and Driver為消費者提供最值得信賴的購車體驗，並為製造商和經銷商提供深度互動。

北美現代汽車為美國消費者提供科技驅動的汽車、休旅車和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、位於喬治亞州 的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間，在美國投資260億美元。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。