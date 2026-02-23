年節飲食滿足口腹也要顧膓胃道游向陽腸胃專科淺談年節膓胃疾病

年節豐富的飲食，要吃的有氣氛，也要保有健康的胃腸道，讓口腹之慾都滿足了，才能開心過好年。但你可不能不知道，大魚大肉之下，很容易讓原本健康腸胃出問題，更不要說本身就有腸胃疾病的人，更容易在年節期間出狀況。法拉盛 腸胃科權威游向陽醫師說明，年節期間最常見因飲食問題的腸胃道疾病如下：

◎胃食道逆流

形成原因：吃過飽、吃太多、刺激性飲食。

症狀：胃酸逆流上來，容易造成喉頭及胸口灼熱，甚至有點反胃想吐的感覺。

◎胃發炎、消化不良

形成原因：吃過飽、刺激性飲食、吃太多難消化的食物（如糯米類）。

症狀：胃痛、胃脹、胃積食感。

◎胃腸脹氣

形成原因：吃過飽、吃太多豆類食物、喝太多汽水、啤酒等。

症狀：腹部脹氣感。

◎便秘

形成原因：少蔬果、少水分份

症狀：排便不順、肚子脹痛、痔瘡、肛門出血。

◎急性腸胃炎

形成原因：吃了不乾淨、不新鮮的食物。

症狀：腹痛、腹瀉。

◎膽囊發炎

形成原因：吃的過於油膩、吃太多難消化的食物。

症狀：消化不良（特別是膽結石患者，更容易因消化不良造成膽發炎）、飯後出現上腹或右上腹痛。

一般民眾有可能在出現腸胃道問題時，會自行拿家中備用的胃藥消脹氣，或是服用成藥來做初步處理，游醫師提醒，只要出現警訊症狀，如發燒、嘔吐不止、持續加重腹痛等狀況，一定要到醫院看診，才不會讓小毛病變大症狀。如果腸胃道已經在抗議，例如發生胃痛、便秘等狀況，千萬不可再繼續暴飲暴食，要減少食物攝取量，讓腸胃休息一下，清淡飲食、大量增加蔬果、多喝水，避免不適症狀更嚴重。

此外, 越來越多的資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，現在45歲的人罹患大腸癌的風險和過去50歲的人一樣高。游醫師診所提醒45歲以上的成年人做腸鏡檢查。

結腸癌和直腸癌是美國人的第三大死因，每年約有14萬8000人死於大腸癌。最新建議是，年紀在45歲到75歲之間的成年人，最好定期檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞 。若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可，糞便檢查則應每年為之。過了75歲，可依個人病歷，由醫師決定是否檢查。

游醫師畢業於美國西奈山醫學院，具有醫學科學雙博士學位，從事腸胃肝膽疾病的研究及診治已經三十多年。遊醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎、胰腺癌及其它內科疾病。遊醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查、藥丸式小腸鏡檢查、食道胃酸返流測試、無痛治療痔瘡等，其診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，患者無須住院。

游醫師表示，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮做胃鏡檢查：1. 上腹部疼痛；2. 胸部、咽喉部位有燒灼感；3. 持續噁心、嘔吐；4. 吐血、便血及黑便；5. 吞咽困難；6. 胃潰瘍；7. 慢性胃炎；8. 胃彎麴菌感染；9. 胃癌；10. 食管炎；11. 食管癌；12. 食管狹窄或擴張；13. 不明原因的體重減輕；14. 家族成員中有胃癌或食管癌病史。

