讓消費者享用優質養生品觸手可及強強聯手：華粵國際 與 MIT 擴展余仁生美國市場佈局

快訊

紐約訊
余仁生國際有限公司（EYS）宣佈，自2025年10月17日起，正式委任 W.Y. International Inc.（WYI）華粵國際為余仁生品牌產品在美國的獨家總經銷商。同時，亦委任MIT Production Corp麥愛田製作為美國市場的品牌行銷與轉介代理。在此合作框架下 華粵國際與 麥愛田製作將與余仁生集團及美國主要渠道合作夥伴緊密協作，擴大產品覆蓋範圍、提升品牌能見度，並讓美國消費者能接觸更多優質可靠的余仁生傳統健康產品。

超過百年以來，余仁生一直是中醫藥與養生領域的領導品牌。今後將透過強化美國市場渠道網絡，將與 華粵國際及麥愛田製作攜手，把更多高品質、科學驗證的傳統養生產品帶給更廣大的美國消費族群。

余仁生（EYS）創立於 1879 年，總部設於新加坡，是亞洲領先的綜合健康養生企業，專注於傳統中醫藥（TCM）與健康產品及服務。目前於新加坡、馬來西亞與香港營運超過 170間獨立零售門市及 30 間中醫診所，並在亞洲主要醫療保健與美妝連鎖渠道及超市販售自家產品。

余仁生於馬來西亞及香港設有公司直屬生產設施，致力於提供最高品質與最安全的產品，並嚴格遵循國際標準，包括 GMP、ISO 9001、ISO 22000、ISO 17025、HACCP、FSSC 22000、FDA 認證及澳洲TGA 認證。

該公司致力透過傳統智慧與創新科技，為顧客提供可信賴的健康與養生方案，並持續提升品牌價值與消費體驗。

華粵國際有限公司 W.Y. International Inc. 成立於1982年、總部位於加州商務市 (Commerce)，是北美主要的亞洲食品與養生產品進出口與分銷企業。公司有完善的全國分銷網絡，服務於全美數百家亞洲零售超市。

憑藉多年品牌管理、零售發展及市場拓展經驗，WYI 已成為眾多知名亞洲品牌進入美國市場的重要策略夥伴。此次引進余仁生產品，是其在健康與養生領域的重要里程碑，並進一步補強其於美國亞洲食品與健康產品市場的領導地位。

W.Y. INTERNATIONAL INC. 華粵國際有限公司地址：2000 S Garfield Ave, Los Angeles, CA 90040，網址：www.wyintl.com

麥愛田製作 MIT Production Corp.

總部位於紐約，為多個產業提供行銷、活動統籌與製作服務，並以高效率與客製化方案協助品牌發展。

網址：www.mitproduction.com

