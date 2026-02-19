譚晶《音樂之旅· 晶華樂章》3月1日林肯中心登場

中國著名女歌唱家譚晶《音樂之旅· 晶華樂章》，3月1日林肯中心登場。

中國著名女高音歌唱家譚晶，將於3月1日在紐約林肯中心舉行個人演唱會《譚晶 音樂之旅· 晶華樂章》。這不僅是她音樂生涯的重要里程碑，亦標誌?華語歌唱藝術首次以個人專場形式，在世界殿堂級音樂舞台上完整呈現。

多年來，譚晶活躍於國內外重要舞台，憑藉融合民族唱法、美聲與流行音樂於一體的獨特藝術風格，在華語樂壇及國際音樂舞台上建立了鮮明而深具影響力的藝術形象。她的歌聲兼具力量與細膩，既能氣勢磅礴，也能深情動人，深受觀眾與業界肯定。

即將於林肯中心呈現的《音樂之旅· 晶華樂章》，將是一場高度濃縮、全面展現譚晶藝術深度的音樂會。演出當晚，她將在交響樂團現場伴奏下，演繹多首深受樂迷喜愛的代表作品，包括《龍文》《在那東山頂上》《遠情》所展現的磅礴氣勢與民族韻味，《九兒》《絨花》中細膩而深刻的情感流動，以及《牧羊曲》《大紅公雞毛腿腿》所呈現的多元文化層次。《青藏高原》亦將在旋律與情感張力之間，引發跨世代共鳴。此外，演出中亦將融入部分經典英文流行歌曲和近期推出的新歌，透過全新編曲與交響化演繹，呈現中西音樂語彙之間的對話與融合。

本場音樂會由曼哈頓 愛樂樂團與西域製作聯合主辦，並由活躍於美國主流音樂舞台的華人 指揮家房飛擔任音樂總監及指揮。房飛曾率領樂團於林肯中心、Bryant Park 及世貿中心 Oculus 音樂廳等重要場館演出，長年致力於推動中西音樂文化交流，指揮風格嚴謹而富有感染力。另外主辦人西域製作總裁阮健華多年來持續策劃高品質文化與演藝項目，積極推動華人藝術家走向國際舞台，並促進中美文化交流，在華人文化與演藝領域中具備深厚影響力。

主辦方指出，《譚晶音樂之旅· 晶華樂章》不僅是一場高水準的音樂會，更被視為 新春期間最具代表性的大型文化活動之一。在喜慶的新年氣氛中，觀眾可透過這場難得的音樂盛會，近距離感受譚晶獨特而富有個性的藝術魅力。為確保演出品質，主創團隊目前已全面進入最後籌備階段，與譚晶及其音樂團隊持續進行彩排與磨合，力求在舞台、音樂與整體呈現上做到盡善盡美。

為進一步擴大影響力，主辦單位亦將於新春期間在紐約時代廣場大型戶外屏幕投放宣傳廣告，並透過小紅書、抖音、面書、Instagram 等多個平台持續推廣。同時，主創團隊亦接受多個媒體及網絡平台訪問，全面展開宣傳工作，務求讓更多觀眾了解並參與這場國際級音樂盛事。

有興趣購票的觀眾，可致電 917-686-0866 查詢，或前往林肯中心官方網站 https://lincolncenter.org/venue/alice-tully-hall/tan-jingand39s-musical-journey-819 點擊購買門票。