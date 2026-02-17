馬年騰飛展宏圖世界日報攜眾華商 紐約時報廣場賀歲馬年新春

畫家金佩良提供的馬圖。

走過五十載歲月，《世界日報 》迎來創刊50周年重要里程碑。值此辭舊迎新之際，本報再度攜手優質企業與藝術名家金佩良老師，登上全球矚目的紐約時報廣場一號樓（One Times Square）280呎巨型LED大屏幕，向全球華人 拜年。

自2月15日（周日）起一連四天，每晚9時整，馬年賀歲動畫將於百老匯大道與第七大道交匯處的地標大屏幕隆重播映。這場視覺盛宴象徵華人品牌與藝術實力登上國際舞台，也承載世界日報與讀者五十載相伴的深厚情誼。誠邀民眾共同欣賞這份來自「世界十字路口」的祝福，在萬馬奔騰的氣勢中迎接「祥馬賀歲、金馬旺運」的嶄新的一年。

世界日報亦將記錄活動盛況，製作專題影片，並於2月16日上線世界新聞網worldjournal.com，邀請讀者線上見證華人風采，攜手開啟嶄新篇章。

螺霸王螺螄粉展覽館。

1.螺霸王

廣西螺霸王食品科技有限公司成立於2015年，是一家集研究、開發生產及銷售於一體的生產柳州預包裝螺螄粉、螺螄鴨腳煲全面型食品企業。螺霸王先後獲得“自治區級農業產業化重點龍頭企業、廣西農業企業品牌、全國主食加工示範企業以及國家螺螄粉加工技術研發專業中心等榮譽稱號。

公司始終堅持做“柳州人更愛吃的柳州螺螄粉”的品牌理念，採用原材料+中央廚房+電商 銷售的經營模式，以及生產基地+公司+農戶的生產模式，產品銷往海內外，成為【2022-2024年螺螄粉柳州市銷量第一】、【2019-2024連續六年預包裝柳州螺螄粉全國線下銷量第一】以及【連續六年中國螺螄粉出口額第一】的柳州螺螄粉品牌。螺霸王產品銷往美國、英國、加拿大、澳洲、德國、荷蘭、義大利、泰國、韓國、日本、中國香港、中國臺灣、中國澳門等70多個地區,16個跨境電商平臺。

子漢集團的管理團隊。

2.子漢集團：

以一席中國味道，連接世界餐桌: 在海外，中餐不僅是一道菜，更是一種情感的寄託與文化的延續。子漢集團多年來深耕餐飲行業，專注於中餐文化的當代表達，透過餐桌，讓世界理解中國味道背後的故事與溫度。

友情客串——煙火中的中國燒烤記憶

燒烤，是許多人記憶中最有溫度的中國味道。友情客串以正宗中式燒烤為核心，保留街頭煙火氣，也融入現代城市的節奏。品牌三度亮相紐約時代廣場，讓世界在霓虹之中，看見來自中國的燒烤文化，感受熱鬧、真實與人情味。

江南——餐桌上的傳統與匠心

江南承載著中國傳統中餐的細膩與講究。北京烤鴨、小籠包、烤魚等經典菜式，凝結南北風味的精華，在尊重傳統工藝的同時，回應當代味蕾。品牌連續獲得 2022—2025 年米其林推薦，以穩定品質詮釋中餐的深度與高度。

如今，子漢集團已在全美多個城市開設二十餘家餐廳。對子漢而言，開店不只是經營空間，更是在異鄉搭建一張張熟悉的中國餐桌，讓味道成為連接文化與情感的橋樑。

子漢集團——以食為橋，連接世界。

精英健身Prime Fitness會員訓練前後的對比。

3.精英健身Prime Fitness

海外華人健身典範 政商名流與精英家庭的首選: Prime Fitness 精英健身是紐約海外華人健身領域的高端標竿品牌，由亞洲健美冠軍曹新麗 Lily耗時十四年創立，憑藉專業服務與優質配置，成為政商名流及精英家庭的健身首選。

精英健身品牌主打 「全年齡段專業化私人一對一定製」訓練，覆蓋各年齡層健康需求：青少年可在冠軍教練指導下參與空手道、足球、高爾夫等多元課程以及各類青少年體育運動專項體適能核心訓練，多位學員成功入選美國國家隊，已在國際賽事中獲獎，為藤校之路奠基；成人則能通過體適能、重量訓練等課程重塑健康，紐約前市議員顧雅明等政商精英均在此實現體態蛻變。

硬件與師資實力雄厚，教練團隊匯聚世界健美錦標賽冠軍、空手道大師、維密超模專屬教練等國際頂級人才；設施採用 Technogym、Matrix 等奧運同款器械，配備專業拳擊台、瑜伽室、康復理療室，還以 73℃恆溫、55 分貝靜音及五星級衛浴保障體驗。

精英健身 Douglaston 旗艦店面積達 8000 平方英尺，設攀岩牆、室內足球場等空間，另有精品團課店，為海外華人構建 「全生命周期」 健身體系，是紐約華人信賴的高端健身品牌。精英健身的旗艦店是241-15 Northern Blvd Unit D, Little Neck, NY 11362，團課店地址是252-29 Northern Blvd 2FL, Little Neck, NY 11363

史帝文律師事務所的員工合影。

4.史帝文律師事務所Steven Louros ESQ:

真實成果．多語支持: 史帝文律師事務所是一家位於紐約市的精品人身傷害律師事務所，長年以來深受來自曼哈頓、布魯克林、皇后區、布朗市、史泰登島和長島各地紐約客的信賴。史帝文律師四十多年來，堅持以強勢訴訟結合同理心與個人化服務，成功為傷者爭取超過五億美元的賠償與和解金。

該事務所自豪地為英、中、韓、西等多語言社群提供服務，致力於實現平等接觸、誠信正直與正義。我們深知人身傷害所帶來的情感、身體與經濟壓力，而我們的使命就是為案主減輕這些負擔，獲得保障。

無論您是車禍受傷、醫療疏失受害，或因產品瑕疵而遭受損害，該律師樓經驗豐富的律師團隊都能為傷者量身打造法律策略，而非套版應對。過往的高成功率，足以證明實力。

該律師自2015-2025連續獲選為北美頂尖律師之一，並為多個權威法律協會成員，如美國正義協會、全美百大審判律師協會與 Strathmore 名人錄。該律師團隊結合法律深度與堅定的辯護精神，致力為案主爭取最佳結果。 律師樓提供免費諮詢，採勝訴收費制—只有贏了，才需付款。