「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

紐約訊

02月16日（週一）:

●兒童週：善良的力量！

Kids Week: Kindness Rocks!

02/16, 11am - 12pm

Location: Blue Heron Park

https://www.nycgovparks.org/

02月17日（週二）:

●馬年新春爆竹儀式與文化嘉年華

Year of the Horse Lunar New Year Firecracker

Ceremony and Cultural Festival

02/17, 11am - 03:30pm

Location: Sara D. Roosevelt Park

https://www.nycgovparks.org/

02月18日（週三）

●兒童週：製作自然鳥餵食器

Kids Week: Build a Nature Birdfeeder

02/18, 1pm - 2pm

Location: Parade Ground

https://www.nycgovparks.org/

02月19日（週四）

●影響力履歷製作技巧

Creating Impactful Resumes

02/19, 10:30am – 12pm

Location: 41-17 Main St. Flushing

https://www.queenslibrary.org/

02月20日（週五）

●小小愛心，大大微笑！

Little Hearts, Big Smiles!

02/20, 12pm - 3pm

Location: 131-40 Fowler Ave.

https://www.nycgovparks.org/

02月21日（週六）

●AARP 安全駕駛課程

AARP Safe Driver's Course

02/21, 10am - 5pm

Location: 134-26 225 St. Laurelton

https://www.queenslibrary.org/

02月22日（週日）:

●冬季昆蟲尋寶活動

Winter Insect Scavenger Hunt

02/22, 1pm - 2pm

Location: Idlewild Park

https://www.nycgovparks.org/

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

紐約豪車「超級飆車族」 一年貢獻千萬罰金
PS213新年親子活動 家長參與度提升

PS213新年親子活動 家長參與度提升
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

