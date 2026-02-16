近期活動
02月16日（週一）:
●兒童週：善良的力量！
Kids Week: Kindness Rocks!
02/16, 11am - 12pm
Location: Blue Heron Park
https://www.nycgovparks.org/
02月17日（週二）:
●馬年新春爆竹儀式與文化嘉年華
Year of the Horse Lunar New Year Firecracker
Ceremony and Cultural Festival
02/17, 11am - 03:30pm
Location: Sara D. Roosevelt Park
https://www.nycgovparks.org/
02月18日（週三）
●兒童週：製作自然鳥餵食器
Kids Week: Build a Nature Birdfeeder
02/18, 1pm - 2pm
Location: Parade Ground
https://www.nycgovparks.org/
02月19日（週四）
●影響力履歷製作技巧
Creating Impactful Resumes
02/19, 10:30am – 12pm
Location: 41-17 Main St. Flushing
https://www.queenslibrary.org/
02月20日（週五）
●小小愛心，大大微笑！
Little Hearts, Big Smiles!
02/20, 12pm - 3pm
Location: 131-40 Fowler Ave.
https://www.nycgovparks.org/
02月21日（週六）
●AARP 安全駕駛課程
AARP Safe Driver's Course
02/21, 10am - 5pm
Location: 134-26 225 St. Laurelton
https://www.queenslibrary.org/
02月22日（週日）:
●冬季昆蟲尋寶活動
Winter Insect Scavenger Hunt
02/22, 1pm - 2pm
Location: Idlewild Park
https://www.nycgovparks.org/