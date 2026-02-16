Rock Tax Consultant助力長島業主減輕稅務負擔 2027–2028年度地稅申訴正式開啟

我的頻道

長島地區，地稅始終是居民最關心、也是負擔最沉重的支出之一。尤其是學區稅（School Tax）與通用稅（General Tax），每年都會給房主帶來不小的經濟壓力。為了幫助更多業主合法、有效地降低稅負，專注於地稅申訴服務的專業機構——Rock Tax Consultant，已正式啟動2027–2028年度地稅申訴服務，並提醒廣大房主：每年的申訴窗口僅從9月持續至次年3月，逾期將無法再提交申請。

Rock Tax Consultant是一家紮根長島多年的專業地稅申訴機構，長期專注於各類住宅與商業地產的地稅評估申訴。不同于綜合性會計或房地產公司，Rock Tax只專注一件事——說明客戶降低不合理的地稅評估，讓房主不再為過高的稅單“買單”。

公司團隊熟悉長島各學區及市鎮的稅務結構與評估機制，能夠從市場成交資料、房屋狀況、地段因素等多個角度進行分析，為客戶量身定制最合適的申訴策略。正因如此，Rock Tax Consultant在長島社區內建立了良好的口碑，並以高成功率與透明服務贏得眾多客戶信賴。

與傳統按次收費或預收費用的申訴機構不同，Rock Tax Consultant堅持實行**“No Savings, No Fee”（無節省、無收費）**的服務模式。也就是說，只有在成功為客戶降低稅額後，Rock Tax才會從客戶節省的稅款中收取一定比例作為服務費用；如果申訴未成功，客戶無需支付任何費用。

這種模式不僅降低了業主的嘗試門檻，也體現了Rock Tax對自身專業能力的信心。客戶無需承擔風險，即可享受專業團隊帶來的潛在稅務節省。

為了讓更多長島居民享受到專業地稅申訴服務，Rock Tax Consultant今年特別推出團購優惠方案。該方案一經推出，便受到社區居民熱烈歡迎。通過鄰里、朋友或社區集體報名的方式，客戶可獲得更具吸引力的優惠條件，讓申訴更具性價比。

公司表示，未來也將持續不定期推出各類優惠活動，讓更多家庭能夠在合法合規的前提下，減輕長期地稅負擔。

Rock Tax Consultant深知，語言障礙和溝通不暢是許多華人業主在處理稅務問題時的痛點。為此，公司特別提供中文客服服務，並開通微信諮詢管道，讓客戶隨時隨地都能獲得清楚、及時的解答。

無論是瞭解申訴流程、查詢進度，還是解讀最終結果，中文客服都會耐心說明，讓客戶對每一個步驟都心中有數。通過微信聯繫，也避免了電話排隊久候或錯過來電的困擾，大大提升了服務效率與體驗。

Rock Tax Consultant再次提醒廣大長島房主：2027–2028年度地稅申訴的視窗期有限，從每年9月開放，至次年3月截止，一旦錯過便無法補交。 提前規劃、及早諮詢，才能確保自身權益不被忽視。

對於認為房屋評估過高、稅負過重的業主來說，現在正是行動的最佳時機。通過專業團隊的協助，不僅可能節省可觀稅款，也能為家庭財務帶來長期正面影響。

Rock Tax Consultant 聯繫方式：網址：www.RockTaxLongisland.com

Email：[email protected]

微信號：TaxGrievance

