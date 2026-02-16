龍騰賀歲慶團圓大文行與您共飲新春第一杯美酒！

大文行酒業有限公司攜各中國名酒祝賀僑胞新春快樂。

新春將至，年味漸濃。在這闔家團圓的美好時刻，全美最具實力與信譽的中國名酒進口總代理—大文行酒業有限公司，攜手旗下代理的所有明星品牌，向全美僑胞致以最誠摯的節日問候：祝大家新春快樂，闔家團圓，萬事如意！

35載匠心耕耘，打造海外的「中國名酒百科全書」-自1992年在紐約創辦以來，大文行酒業已深耕美國市場35年。他們不只是酒水的搬運工，更是中華酒文化的傳播者。從南到北、從東到西，大文行匯集了中、港、台及全球逾百款精選佳釀，絕大多數更是全美獨家代理。

無論您尋找的是國酒之光茅臺、醇香五糧液，還是清香典範汾酒，亦或是古井貢酒系列、洋河大麯酒系列、盧州老窖系列、杜康酒系列、習酒系列、郎酒系列、黃鶴樓系列、勁牌系列、衡水老白乾系列、孔府家酒、北京紅星、牛欗山、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、皇牌、張裕、塔牌酒系列、星皇牌酒系列、鼓山、和酒、1915酒、釣魚臺等等，大文行代理的名酒清單幾乎就是一部鮮活的「中國酒業百科全書」，滿足您年夜飯桌上的所有期待。

東西二岸佈局，官方認證：喝得安心、買得放心，作為美國華人 烈酒批發業的領航者，大文行具備無可比擬的專業優勢：全美佈局-在東西兩岸設有三大分公司與現代化貨倉。權威資質- 業界唯一一家同時擁有聯邦及東西兩岸各州政府頒發的進口與銷售執照的華人公司。正品保障-每一瓶貼有「大文行酒業」標籤的酒，都是高品質、真貨源、公道價的承諾。大文行是華人烈酒進口批發業者中唯一一家同時擁有東西二岸美國聯邦政府及各州政府所頒發的酒業進口及銷售執照的公司，大文行熟悉美國各州法律，保證業務將是合法的進行。大文行的金字招牌已深獲消費者的信心。

認準標籤，拒絕假貨。近年來市場上偶有贗品出現，大文行特別提醒廣大消費者：在選購心儀美酒時，請務必認準瓶身的大文行酒業標籤。這枚小小的標籤，背後是我們完善的倉儲運輸網、各大名酒廠的直接授權，以及對美國法律法規的嚴格遵守。

優質產品、公道價錢、周到服務是大文行不變的宗旨。新的一年，讓我們在醇厚的酒香中，共同舉杯喝彩！

大文行酒業有限公司 (DIAMOND HONG INC) 總公司地址：211-239 41st Street, Brooklyn NY 11232 電話：718-832-1188 [email protected] ; 南加州 公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park CA 91706 ; 北加州公司：33000 Transit Avenue, Union City CA 94587 。更詳細資料歡迎瀏覽網頁 www.diamondhong.com