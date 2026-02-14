我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

紐約「一人企業家」在 2026 年成長業務的 5 個秘訣

紐約訊
JPMorgan Chase 為一人企業家在 2026 年業務成長提供 5 個秘訣
JPMorgan Chase 為一人企業家在 2026 年業務成長提供 5 個秘訣

您付出了無數個熬夜的夜晚、犧牲了週末並全力拼搏。原本只是賺點外快的機會，如今已經演變成一家深具潛力的公司。

從物流、生產、行銷到財務，如果您事必躬親，那您就屬於這群日益增加並且被暱稱為「一人企業家」的創業家。儘管大眾對小企業的印象往往是一位老闆帶領幾位員工，但對許多創業者而言，「一人企業」的形式最契合他們的經營模式與願景。

無論您正考慮投身一人企業，或已經開始創業，以下五個實用建議能協助您在 2026 年擴大事業規模。

1) 發掘並確立商業契機。

如果您渴望成為一人企業家或想強化現有產品，請試著找出紐約市場的需求，或發想具備創新性的點子。這可能是一項能為他人提供協助的服務，或是能讓生活更優質、更簡便的產品。

當您有了絕佳靈感後，謹慎的規劃與籌備能讓您的新創事業更有機會取得成功。這可以涵蓋產業趨勢的研究，並藉此檢視您的事業是否切中利基市場或因應了成長中的需求。著眼於長期的需求並掌握您的總體潛在市場，而非僅滿足於季節性或短期風潮帶來的成功。

2) 制定商業計畫。

先從擬定或優化業務說明著手，藉此勾勒出您的目標與執行策略。您的計畫內容無需冗長，但應涵蓋使命、目標、競爭力分析、行銷策略、財務預測等要點。

如果您已開始經營業務，請檢視目前客戶群的組成。您是否有回頭客？ 他們是否會向其他人推薦您？ 經營有成的副業，通常具備穩定且持續增加的客源。您的事業如果也是如此，這是一個正面的跡象，代表您的業務可能已準備好進入下一個階段。

3) 極大化儲蓄以推動業務成長。

許多創業者運用個人存款創業，但同時也透過申請商業信用額度或小企業貸款，來籌措設備與行銷計畫所需的資金。不論創業的起點為何，在經營過程中把儲蓄列為優先，有助於確保事業運作所需的資金無虞。對於個人創業者而言，JPMorganChase 推出的全新 Solo 401(k) 是一項強而有力的工具。這項計畫專為除了配偶外未雇用全職員工的企業主打造，允許每年高額的提撥金（本人與配偶最高各可提撥 72,000 美元），並具備稅前扣除或 Roth 帳戶的選擇。

持之以恆是成功的關鍵。根據 Chase 的資料顯示，即便 Solo 401(k) 帳戶在自僱企業主中相當受歡迎，仍有 70% 的使用者在過去一年內未進行任何提撥。養成微小而持久的習慣，像是設定每月定期自動提撥，或是安排每季與理財顧問面談，都能讓計畫執行得更徹底。久而久之，這些簡單的舉措就會產生複利效應，確保 Solo 401(k) 帳戶發揮完整效用，並達成卓越的長期目標。

您亦可考慮向天使投資人尋求額外資金；天使投資人指的是通常在事業草創初期能提供小額投資的富裕人士。天使投資人願意承擔較高風險，但相對會要求取得部分股權。對一人企業家而言，群眾募資也是一個相當有利的管道。只要有好的產品與策略，您就能從廣大的網路支持者手中募集小額資金，同時還能享有及早接觸目標客群的優勢。

4) 規劃您的行銷與品牌策略。

確立您的品牌風格與價值主張，並挑選最能助益成長的行銷通路。您可以嘗試社群媒體、郵件行銷、或付費廣告等不同媒介。制定合理的行銷預算時，務必把工具、廣告費、以及平面設計與內容撰寫等外包支出納入考量。先從小型測試起步，衡量成效後再把成功模式擴大規模。

您應積極建立人脈網路，尋找能給予創業指導的職場導師。專注於您的目標客群，才能執行精準且有效的行銷策略。

5) 針對成長與營運進行規劃。

在創業的營運層面上，您需要考量訂單履行、顧客服務、專案管理、行程規劃等細節。投資於正確的工具以簡化日常營運、改善顧客體驗並節省時間。

結語：自僱創業會帶來新的稅務責任，包括季度預估稅和自僱稅。根據您所屬的產業，您可能還需要代收並繳納銷售稅，而且您可能必須在所有銷售商品或服務的州支付銷售稅。

您可能已經以獨資方式經營，但轉為全職的話，可能意味著要探索更正式的業務架構。雖然為副業成立有限責任公司（LLC）的情況很常見，但請考慮哪種架構最符合您的長期目標和法律需求。取決於您的產業而定，在合法或安全擴大營運規模前，您可能需要執照、許可證、保險、合約或合規文件。

如果您在把一人企業推向新高度方面需要更多協助，您當地的金融機構擁有可提供幫助的資源。您今天也可以聯絡 Chase 商業銀行專員，以獲取更多資訊和建議。

本內容由 JPMorganChase 贊助，僅供資訊/教育用途

