關愛牙科深耕法拉盛社區十五載 專業植牙與全口重建技術 口碑卓著

關愛牙科李申牙醫師15年來致力於提供「全方位」的一站式牙科醫療服務。

位於法拉盛 市中心的「關愛牙科」（Care Dental / NY Smile Creations），由資深牙醫李申博士（Steven Lee, DDS）與李舟醫師（Teri Zhou Li, DDS）聯合主持，服務大紐約華人 社區已逾十五年。多年來，關愛牙科以專業植牙、補骨粉及全口種植牙（All-on-X）重建技術聞名，憑藉嚴謹的醫療品質與關懷病患的服務精神，深獲僑胞信賴與肯定。

關愛牙科致力於提供真正「全方位」的一站式牙科醫療服務，從基礎牙科保健到高難度牙科重建，涵蓋植牙、全口種植牙（All-on-X）、根管治療、牙冠與牙橋修復、美容牙科、牙周病治療、隱形牙齒矯正、牙齒美白、拔牙、洗牙、補牙、假牙製作、骨移植及上顎竇增高手術等，讓病患無須轉診即可完成所有療程。所有患者皆由兩位資深醫師親自評估與診治，依個別口腔狀況與生活需求，量身規劃最合適、最長效的治療方案。

李申牙醫博士精通國語、粵語及英語，曾任石溪大學牙科臨床教授，兼具紮實學術背景與豐富臨床經驗。執業以來，李醫師持續引進最新的數位牙科設備與先進醫療技術，並重視治療的精準度、安全性與舒適度。診所全面更新裝潢，環境寬敞明亮，致力於讓患者在放鬆、安心的氛圍中完成治療，降低對看牙的緊張與不安。

在植牙領域方面，關愛牙科累積了大量成功案例。李醫師指出，植牙是目前口腔醫學界公認先進、穩定且長久的缺牙修復方式。透過將高品質純鈦植體植入牙槽骨中，不僅能提供穩固的支撐力，承受正常咀嚼壓力，也不會損傷鄰牙，外觀自然、舒適耐用。更重要的是，植牙能將咀嚼力直接傳導至顎骨，有效刺激骨組織代謝，延緩牙槽骨吸收與萎縮，對長期口腔健康具有顯著助益。

針對多顆缺牙或全口無牙患者，關愛牙科引進成熟且廣受肯定的「All-on-4／All-on-X」全口種植牙技術。此療法結合低輻射3D掃描與電腦精密規劃，在有限的顎骨條件下，精準找出最適合植入的位置，減少手術創傷，縮短治療時間，並在最短時間內協助患者恢復正常咬合與進食功能。相較傳統活動假牙，All-on-X 不易鬆動、無異物感，能正常咀嚼各類食物，是兼顧功能性、舒適度與長期穩定性的理想選擇。

李醫師特別指出，許多僑胞因長期忙於工作，延誤牙齒治療，導致問題惡化，因此診所也體諒患者作息，針對根管治療、植牙、植骨手術、上顎竇增高手術及全口重建療程，提供彈性且便利的早鳥預約時段，協助患者在有限時間內完成必要治療。

此外，李醫師也不斷提醒，牙齒健康的根本仍在於日常保健。許多牙科疾病源於蛀牙與牙周問題，飯後漱口、正確刷牙、定期洗牙與檢查，都是預防勝於治療的重要關鍵；即使完成植牙或大型修復，也需要良好的口腔清潔與定期追蹤，才能確保治療效果長久穩定。

秉持「以人為本、以關愛為核心」的理念，關愛牙科以精湛醫術、先進3D X光影像設備與貼心服務，為社區居民提供全面且值得信賴的牙科醫療。多年來，診所累積大量真實成功案例，幫助無數患者擺脫牙痛困擾、恢復正常生活品質，並重拾健康自信的笑容。

如有任何牙科相關問題，歡迎洽詢關愛牙科預約專線：718-888-9366（可傳簡訊）

地址：36-26 Main Street, 2C, Flushing（國寶銀行二樓，備有電梯）

更多治療項目說明及實際治療前後對照案例，請參閱官方網站：www.NYSmileCreations.com