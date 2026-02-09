紐約雲頂世界發牌員學校招生 免費培訓助考照 薪高福利優

我的頻道

紐約訊
紐約市雲頂世界（Resorts World New York）日前對外宣佈，其旗下發牌員培訓學校於1月5日開放，並面向紐約地區公開招生。該培訓課程項目完全免費，旨在為賭場培養專業的桌面遊戲發牌員(俗稱賭桌荷官)，同時為皇后區及華人社區的廣大民眾提供穩定且高薪的就業機會。該培訓課程完全免費，學員主要學習百家樂（Baccarat）和21點（Blackjack）兩種賭場桌上遊戲等派牌專業操作手法技能。順利完成訓練及通過審核獲得州政府派牌員牌照的學員，有機會成為雲頂世界的一員。

雲頂世界發牌員學校負責人好玲玲介紹稱:發牌員培訓課程共為期10週，每星期約20小時課程，總計200小時。課程設置包含百家樂（Baccarat）和21點（Blackjack）兩種主要賭場桌面遊戲的技法。每完成一個桌面遊戲課程後，學員需參加相應考試，通過考試者，賭場將協助申請紐約州博彩委員會（New York State Gaming Commission）發牌執照。順利完成全部培訓並通過審核的學員，有機會被正式錄用，成為雲頂世界團隊的一員。

雲頂世界發牌員培訓學校報名申請者需符合以下基本條件：需年滿18歲，並具備合法在美國工作的資格；能夠申請、取得並維持紐約州博彩委員會發牌執照；可通過入職前背景調查；能參加相關教育活動、培訓課程及職業技能提升項目；具備基本英文溝通能力即可，無需高階英文水準。雲頂世界同時強調，發牌員需認同並踐行企業核心價值觀，包括誠實、忠誠、關懷、勤奮與和諧。

該功通過審核有機入職可根據自身情況靈活安排。該職位採(底薪+小費)的薪酬結構，若服務表現良好，年收入有望可達六位數年收入。此外，正式員工還可享受完善的福利，包括401(k)退休金計畫、醫療保險、帶薪年假與病假。其他完整員工福利。

學員夏雪妮表示，已參加培訓數個星期，她認為這是一個很好的學習新技能機會，課程完全免費且時間靈活，並希望能夠成為一名真正的發牌員，展開相關工作。

雲頂世界發牌員學校新一期培訓課程訂於3月23日展開，共有11個不同時段供選擇，有意者可登錄紐約市雲頂世界網站:rwnewyork.com，查找Table Games Dealer School頁面完成登記註冊申請。歡迎符合條件的申請者儘早報名，把握這一難得的免費培訓與高薪就業機會。

