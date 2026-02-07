我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

紐約三小時直達「陽光之州」南佛羅里達成全球置產、退休、投資新熱點

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

對許多華人而言，美國佛羅里達州似乎遙不可及，但事實上，從紐約搭機僅需約三小時即可抵達這片被譽為「Sunshine State」的陽光之州。近年來，在全球氣候變遷、經濟結構轉型及高稅負壓力下，佛州正迅速成為美國最具吸引力的居住與投資新熱點。

佛州全年氣候溫暖和煦，冬季幾乎不下雪，成為北美「避寒勝地」。尤其近年全球極端氣候頻繁，北部城市經常遭遇暴風雪與寒流，許多退休族、企業家與高端人士紛紛南移佛州，享受陽光與舒適生活。每年冬季，大量「雪鳥族」（Seasonal Residents）湧入，更支撐了度假與短租市場的強勁需求。

根據美國人口普查局（US Census）與佛州地產協會（Florida Realtors）統計，佛州自2010年至今人口增加超過270萬人，總人口突破2150萬，已成為全美第三大州。平均每日約有845人遷入佛州，人口增速居全美前列。

經濟方面，佛州以旅遊、服務業、醫療、零售、地產及港口航運為主要支柱，更是全球郵輪之都。產業多元化帶動就業與消費，促進整體生活水準持續上升。

佛州為全美少數沒有州所得稅與市稅的州份之一，吸引大量企業、專業人士及富豪移居。前總統川普亦選擇定居佛州。相較之下，紐約正討論加徵富人稅，而佛州則規劃減免房地產稅，最快將進行公投。市場普遍看好通過機會，將為佛州房市再添利多。

佛州除了公立學區房需求旺盛外，亦擁有多所知名私立名校，如American Heritage School、Pine Crest School等，吸引大量國際學生與華人家庭。南佛州不少私校畢業生每年成功進入史丹福、耶魯、約翰霍普金斯等世界名校，升學實力不亞於美國北部名校體系。

佛州房市相對紐約、加州具高度性價比。現時公寓二房一廳約十多萬美元起；優質學區或新建獨立屋約七、八十萬美元起；海景公寓約三十至六十萬美元。高端市場方面，邁阿密豪宅價格僅為曼哈頓的30%至50%，同樣預算在邁阿密可購入海濱豪宅，在紐約僅能購買普通高端公寓。

根據佛州地產協會數據，佛州房價中位數為378,104美元，過去一年上漲33.1%，五年累積漲幅達78%。顯示其市場動能與長線價值備受肯定。

譚比利（Billy Tam），1988年由香港移民佛州，畢業於美國大學，曾任Motorola工程師四年，後轉職房地產業至今逾26年，現為Miami Global Realty邁阿密環球地產Top Producer及亞洲客戶經理，長期服務華人與國際投資者。

他表示：「南佛州不只是度假天堂，更是結合投資、退休與優質生活的最佳選擇。現在正是進場布局的黃金時機。」

聯絡方式:譚比利 Billy Tam

手機：1-(954)-298-2228

微信：TAM0909

電郵：[email protected]

網站：www.billytamrealestate.com

佛州 華人 退休

上一則

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

下一則

華策會奧伯尼行動日 宣布年度議程
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過

梵克雅寶二度贊助紐約當代舞蹈節 16場演出別錯過
艾普斯坦爆曾捐25萬給紐約西奈山醫院 招待華醫1家人造訪小島

艾普斯坦爆曾捐25萬給紐約西奈山醫院 招待華醫1家人造訪小島
2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁
每次支付3.5萬 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

每次支付3.5萬 佛州檢控11人合謀美軍人與中公民假結婚

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買