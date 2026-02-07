紐約三小時直達「陽光之州」南佛羅里達成全球置產、退休、投資新熱點

對許多華人 而言，美國佛羅里達州似乎遙不可及，但事實上，從紐約搭機僅需約三小時即可抵達這片被譽為「Sunshine State」的陽光之州。近年來，在全球氣候變遷、經濟結構轉型及高稅負壓力下，佛州 正迅速成為美國最具吸引力的居住與投資新熱點。

佛州全年氣候溫暖和煦，冬季幾乎不下雪，成為北美「避寒勝地」。尤其近年全球極端氣候頻繁，北部城市經常遭遇暴風雪與寒流，許多退休 族、企業家與高端人士紛紛南移佛州，享受陽光與舒適生活。每年冬季，大量「雪鳥族」（Seasonal Residents）湧入，更支撐了度假與短租市場的強勁需求。

根據美國人口普查局（US Census）與佛州地產協會（Florida Realtors）統計，佛州自2010年至今人口增加超過270萬人，總人口突破2150萬，已成為全美第三大州。平均每日約有845人遷入佛州，人口增速居全美前列。

經濟方面，佛州以旅遊、服務業、醫療、零售、地產及港口航運為主要支柱，更是全球郵輪之都。產業多元化帶動就業與消費，促進整體生活水準持續上升。

佛州為全美少數沒有州所得稅與市稅的州份之一，吸引大量企業、專業人士及富豪移居。前總統川普亦選擇定居佛州。相較之下，紐約正討論加徵富人稅，而佛州則規劃減免房地產稅，最快將進行公投。市場普遍看好通過機會，將為佛州房市再添利多。

佛州除了公立學區房需求旺盛外，亦擁有多所知名私立名校，如American Heritage School、Pine Crest School等，吸引大量國際學生與華人家庭。南佛州不少私校畢業生每年成功進入史丹福、耶魯、約翰霍普金斯等世界名校，升學實力不亞於美國北部名校體系。

佛州房市相對紐約、加州具高度性價比。現時公寓二房一廳約十多萬美元起；優質學區或新建獨立屋約七、八十萬美元起；海景公寓約三十至六十萬美元。高端市場方面，邁阿密豪宅價格僅為曼哈頓的30%至50%，同樣預算在邁阿密可購入海濱豪宅，在紐約僅能購買普通高端公寓。

根據佛州地產協會數據，佛州房價中位數為378,104美元，過去一年上漲33.1%，五年累積漲幅達78%。顯示其市場動能與長線價值備受肯定。

譚比利（Billy Tam），1988年由香港移民佛州，畢業於美國大學，曾任Motorola工程師四年，後轉職房地產業至今逾26年，現為Miami Global Realty邁阿密環球地產Top Producer及亞洲客戶經理，長期服務華人與國際投資者。

他表示：「南佛州不只是度假天堂，更是結合投資、退休與優質生活的最佳選擇。現在正是進場布局的黃金時機。」

