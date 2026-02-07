我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

假牙專家沈成蓮牙醫博士法拉盛開設新診所

紐約訊
診所內的數位假牙掃瞄設備。
診所內的數位假牙掃瞄設備。

有30多年經驗的假牙專家沈成蓮牙醫博士，去年回到皇后區法拉盛Kissena Blvd. 開設牙醫診所，為兒童、成人、長者提供全方位的牙醫服務，特別擅長於高質量的假牙服務，價廉物美。

沈成蓮牙醫博士畢業於紐約大學NYU牙醫學院，早年分別在布碌崙Kings Hospital和Maimonides 醫院任住院醫師。自2001年開始，她在賓州主理牙醫診所和生活。她去年決定返回紐約華人最集中的法拉盛開設分診所，原因之一是因為社區太缺乏有經驗及精通製作優質假牙的牙醫。

沈醫師說，與目前許多診所大力推薦的植牙手術相比，假牙有其優點和適用人群，費用低，風險亦低。大家要根據自身缺牙情況、預算、健康狀況、能承受的風險等找出對自己最有利的方案。

假牙的好壞，與醫生的經驗和技術有很大關係，沈醫生很有信心地說，她已為客人做過超過2000副假牙，客人滿意度很高。沈醫生表示，她診所使用現代高科技數位化設計和製作假牙，客人在診所內使用口內掃描器採集數位化假牙印模，然後使用電腦輔助設計技術和 3D 列印技術進行數位化設計，從而製作出一組數位化假牙。做出來的假牙吻合度相當高，質量很好。

她擁有自己的假牙工作坊，服務的技師擁有超過50年的假牙製作經驗。她說：一副好的假牙應該看起來自然，與您的笑容和臉部特徵完美融合。她為客人做的假牙有如下特點：

1. 牢固貼合-假牙應該牢固地固定在位，讓您能夠說話、進食和微笑，而不必擔心假牙會移動。2. 自然外觀-優質的假牙不應該看起來很假。訂製假牙應該與您自然笑容的顏色、形狀和大小相匹配。3. 舒適度-訂製假牙應該配戴舒適牢固，不會產生不適和疼痛。4. 合適假牙的好處-恢復自信進食和說話的能力。5. 提升外表和自尊。6. 改善整體健康和幸福感。

沈醫師採用先進的數位掃瞄設備制作假牙，她解釋說：數位化假牙還有以下特點：準確性：數位化假牙透過數位化捕捉您的口腔訊息，提供更高的精確度。效率：數位元化假牙通常需要較少的預約。可重複性：如果原版假牙被盜或遺失，數位化檔案可以更輕鬆地複製另一套假牙。

沈成蓮牙醫博士同時為兒童、成人和長者提供全方位優質牙科服務，包括洗牙、拔牙、根管治療、牙套、牙齒美白、牙科急診等，接受保險，診預約。

沈成蓮牙醫接受保險，診所地址： 微笑牙醫診所 Smiles Dental Office, 43-43 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355。預約電話：272-276-8121。

法拉盛 保險 布碌崙

上一則

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

下一則

華策會奧伯尼行動日 宣布年度議程
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

推平價美食 法拉盛夜市4月回歸 維持價格上限5、6元

推平價美食 法拉盛夜市4月回歸 維持價格上限5、6元
三江慈善公所迎春 頒青年獎學金

三江慈善公所迎春 頒青年獎學金
法拉盛商業倉庫凌晨火災 3消防員受傷

法拉盛商業倉庫凌晨火災 3消防員受傷
法拉盛4華人被控人口販運、洗錢等9罪 遭訴控制非公民賣淫

法拉盛4華人被控人口販運、洗錢等9罪 遭訴控制非公民賣淫

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買