假牙專家沈成蓮牙醫博士法拉盛開設新診所

診所內的數位假牙掃瞄設備。

有30多年經驗的假牙專家沈成蓮牙醫博士，去年回到皇后區法拉盛 Kissena Blvd. 開設牙醫診所，為兒童、成人、長者提供全方位的牙醫服務，特別擅長於高質量的假牙服務，價廉物美。

沈成蓮牙醫博士畢業於紐約大學NYU牙醫學院，早年分別在布碌崙 Kings Hospital和Maimonides 醫院任住院醫師。自2001年開始，她在賓州主理牙醫診所和生活。她去年決定返回紐約華人最集中的法拉盛開設分診所，原因之一是因為社區太缺乏有經驗及精通製作優質假牙的牙醫。

沈醫師說，與目前許多診所大力推薦的植牙手術相比，假牙有其優點和適用人群，費用低，風險亦低。大家要根據自身缺牙情況、預算、健康狀況、能承受的風險等找出對自己最有利的方案。

假牙的好壞，與醫生的經驗和技術有很大關係，沈醫生很有信心地說，她已為客人做過超過2000副假牙，客人滿意度很高。沈醫生表示，她診所使用現代高科技數位化設計和製作假牙，客人在診所內使用口內掃描器採集數位化假牙印模，然後使用電腦輔助設計技術和 3D 列印技術進行數位化設計，從而製作出一組數位化假牙。做出來的假牙吻合度相當高，質量很好。

她擁有自己的假牙工作坊，服務的技師擁有超過50年的假牙製作經驗。她說：一副好的假牙應該看起來自然，與您的笑容和臉部特徵完美融合。她為客人做的假牙有如下特點：

1. 牢固貼合-假牙應該牢固地固定在位，讓您能夠說話、進食和微笑，而不必擔心假牙會移動。2. 自然外觀-優質的假牙不應該看起來很假。訂製假牙應該與您自然笑容的顏色、形狀和大小相匹配。3. 舒適度-訂製假牙應該配戴舒適牢固，不會產生不適和疼痛。4. 合適假牙的好處-恢復自信進食和說話的能力。5. 提升外表和自尊。6. 改善整體健康和幸福感。

沈醫師採用先進的數位掃瞄設備制作假牙，她解釋說：數位化假牙還有以下特點：準確性：數位化假牙透過數位化捕捉您的口腔訊息，提供更高的精確度。效率：數位元化假牙通常需要較少的預約。可重複性：如果原版假牙被盜或遺失，數位化檔案可以更輕鬆地複製另一套假牙。

沈成蓮牙醫博士同時為兒童、成人和長者提供全方位優質牙科服務，包括洗牙、拔牙、根管治療、牙套、牙齒美白、牙科急診等，接受保險 ，診預約。

沈成蓮牙醫接受保險，診所地址： 微笑牙醫診所 Smiles Dental Office, 43-43 Kissena Blvd., Flushing, NY 11355。預約電話：272-276-8121。