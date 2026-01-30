我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

1/31 一格文創｜提筆納福一場手寫春聯的浪漫

紐約訊
歲序更新，墨香迎春。為迎接 2026 丙午馬年，一格文創書店將於 2026 年 1 月 31 日（週六）下午 1:00–5:00，特別邀請紐約文藝界書法名家齊聚一格，以筆墨為媒，與社區朋友共品年的滋味。活動現場，多位書法名家將 即席揮毫（Live Art），筆走龍蛇、墨香流轉，讓觀眾近距離感受書法藝術的氣韻與勁道。來賓除可欣賞名家現場創作外，亦可 免費領取書法家親筆書寫的春聯，將這份墨香祝福帶回家中，迎接紅紅火火的新一年。

提筆納福，是一種儀式；手寫春聯，是年最溫柔的形狀。

在一格文創書香滿屋的空間裡，傳統不再遙遠。活動期間，書店亦將同步呈現 新年特色文創展示，並推出 精選圖書優惠，無論大人或孩子，都能在紙墨之間，找回屬於自己的年味記憶。

朱砂紅紙上，一橫一豎勾勒的是祝福，一撇一捺書寫的是匠心。

在紐約的冬日，遇見一場手寫春聯的浪漫，讓筆墨，成為連結家鄉與此刻的橋梁。

名家手書春聯 數量有限，每人限領一份，送完為止。

誠邀新朋舊友，一同走進一格，迎春納福。

關於一格文創:

一格文創並非傳統意義上的中文書店，而是一處結合 中華文化底蘊與當代生活節奏 的文創交流空間。書店提供從兒童到成人的多元中文閱讀資源，設有兒童閱讀專區，並引進筆墨紙硯、文房用具、當代與傳統文創選品、非遺與博物館文創系列等，讓文化走入日常。

同時，一格長期以文會友，持續舉辦書法、繪畫、書畫展、讀書會、講座與交流活動，為社區提供一方溫潤而持續生長的藝文天地。

活動資訊:

　提筆納福｜手寫春聯活動

　日期：2026 年 1 月 31 日（週六）

　 時間：下午 1:00–5:00

　地點：一格文創書店・畫廊雅集區

　地址：133-47 41st Ave, Queens, NY 11355

　洽詢電話：(718) 358-2478

　參與方式：現場排隊 / 提前預約

