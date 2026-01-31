我的頻道

優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

紐約訊
優越健保(愛心村)提供Medicare綜合優選計劃，會員不僅費用全免，每月並可以獲得高達$305的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。
優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 是一家以社區為基礎的非營利醫療保險機構。近五十年來，愛心村秉持誠懇、誠信與敬業的精神，為持有紅藍卡（Medicare）及白卡（Medicaid）的年長者，尤其是患有慢性疾病者，提供有針對性且高品質的醫療與照護服務，致力於幫助長者、體弱及傷殘人士解決健康與醫療保健上的困難。

深耕社區服務長者。自2019年於法拉盛成立社區服務中心以來，優越健保─愛心村竭力為社區長者提供專業且全面的健保相關服務，讓居民可就近享受從長期護理、醫療保險諮詢到醫護用品的一站式服務，使罹患多種慢性疾病的長者能夠在熟悉的社區中安心、健康地生活。

2021年，愛心村進一步拓展服務，成立布碌崙社區中心，方便當地民眾辦理保險與相關事務。今年六月，布碌崙中心更喬遷至八大道5315號，擴充服務空間與內容，以滿足社區不斷增長的需求。優越健保愛心村的社區服務人員能以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話等多種語言，熱情、耐心地為會員與居民提供親切貼心的協助，包括信件翻譯與保險諮詢等服務。

2026年度「優越健保—愛心村」Medicare 綜合優選計劃（MAP）福利亮點。作為紐約州首批綜合健保管理計劃（Medicare Total Advantage, 簡稱 MAP）運營者之一，優越健保 — 愛心村為擁有紅藍卡與白卡的長者提供專業、具針對性的醫療保健與長期護理服務。

2026年度新會員可享以下升級福利：

‧每月 $305 非處方藥（OTC）

可用於購買非處方藥品、食品雜貨、房租／房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品、加油費及家庭公用事業費（燃氣費、電費、水費及網絡／電訊費）等。今年更新增可用於購買公交及地鐵服務卡。未使用之金額可逐月累積，直至年底。

‧每年 $585（每月$48.75) FLEX福利卡

可用於支付牙科、視力及聽力的額外補助，按月發放，未使用金額可結轉至下月，年底清零。

‧無上限牙科福利

每年享有不限次數的預防性與綜合性牙科服務。

‧針灸治療

每年提供 40 次針灸治療（每月最多 5 次）。            

‧交通福利

　 最多 32 次（單程）非緊急醫療交通服務。              

以及最高$50,000的全球緊急醫療保障。

社區的長者朋友們，您是否已充分利用您的 Medicare 計劃福利？保費、共付額、共保額及扣除額將根據個人所獲取的額外補助等級而有所不同。詳情歡迎親臨優越健保法拉盛或日落公園辦公室，了解更多計劃資訊。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，工作時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：5315 8th Ave, Brooklyn NY 11220；電話：（718）517-2650 (有中文專員接聽)。週一至週五/每單週六上午9時至下午5時。歡迎諮詢優越健保愛心村讓您稱心的醫療保險。

健保 醫療保險 法拉盛

