紐約花卉中心批發中心迎紅馬年 大量供應桃花，劍蘭、銀柳

紐約花卉中心迎中國春節,大量供應桃花，劍蘭、銀柳等象徵吉祥的花卉。歡迎各類商家、餐廳、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。
農曆新年將家居佈置得喜慶艷紅，寓意「花開富貴」，位於法拉盛的紐約花卉中心批發中心根據年俗大量供應桃花，劍蘭、銀柳等象徵吉祥的花卉。歡迎各類商家、餐廳、教會團體或個人前往採購，不限數量，一律批發價。

紐約花卉中心批發中心負責人Johnny提供專業的生意經，指導僑胞創業開店。他表示，開辦花店不應單純強調花店規模的擴大，而應重視花卉產品結構的調整，在提高花卉品質和優質服務上下功夫，不斷探索適合自身經營特點的適度規模，努力提高經濟效益。

華裔家庭在喜好象徵吉祥的花卉意涵：

桃花——催旺人緣及姻緣，而且「紅桃」取其諧音祝願「大展鴻圖」

百合——百年好合

年桔——取其諧音「吉祥」、「大吉大利」

劍蘭——步步高陞

牡丹——榮華富貴

富貴竹——大富大貴、富貴大足

銀柳——「有銀有樓」，寓意金銀滿屋

水仙——幸福快樂

紐約花卉中心準備了大量桃花供應商家和居家，所謂「一樹桃花滿庭春」，一株靚桃花插在廳堂裏，滿樹星紅，掛上節日彩燈並披上綠綢杏帶，確實增添了不少春色。如此喜慶的桃花不但居家喜愛，各大賓館酒樓也都熱衷於用一株大桃花來裝點門庭，桃花儼然成了華人用來過春節的「聖誕樹」。

古代有桃木避邪、桃枝向南最思親之說，桃花也成了人們思念遠方親人的一個寄託。桃花除寓意「花開富貴」外，「紅桃」又與「鴻圖」諧音，還有「大展鴻圖」的寓意，不僅是美好生活的象徵，也是長壽的象徵。對商家來說，桃花寓意花開富貴、宏圖大展；對家庭來說，桃花用以祝願吉祥如意；對青年人來說，桃花可以祈望行桃花運；而春節又恰逢桃花的花期，因而桃花便成為傳統家庭春節插花的首選。

紐約花卉批發中心Utopia Import Flower Wholesale地址：171-10 39th Ave., Flushing, NY 11358（近北方大道和Utopia Parkway），電話：718-886-1190，營業時間：週一至週日，上午6點至下午5點。2/12-2/16 延長營業時間:6am-6pm

