陳乃霓舞蹈團新春多城巡演 紐約、新州及維吉尼亞 歡樂共度新年同迎馬年祥瑞

快訊

陳乃霓舞蹈團將於馬年早春二月啟動新年舞蹈主題巡演，在紐約、新澤西、維吉尼亞州等地進行巡迴演出，與觀眾共同迎接馬年的到來。
作為美國華人藝術界的中流砥柱、亞裔美國人當代舞蹈的重要代表力量，陳乃霓舞蹈團將於馬年新春之際啟動新年舞蹈主題巡演，在紐約、新澤西維吉尼亞州等地進行巡迴演出，與觀眾共同迎接馬年的到來。

成立於1988年的陳乃霓舞蹈團(Nai-Ni Chen Dance Company)是美國舞蹈界最受關注、由亞裔女性領導的舞蹈團之一，曾被《紐約時報》譽為「有如生生不息的宇宙能量」。多年來，舞團持續在農曆新年期間策劃並呈獻富有中華文化特色的演出，至今已連續二十餘年，其將中國傳統舞蹈與飽含意蘊的當代舞蹈語言相結合的獨創風格，深受中外觀眾喜愛。

2026年春節期間，陳乃霓舞蹈團將攜新年主題節目《歡騰馬年·新春慶典》展開多城巡演，亮相新澤西表演藝術中心（New Jersey Performing Arts Center，NJPAC）、紐約皇后區庫普弗伯格藝術中心（Kupferberg Center for the Arts）、布朗克斯豪斯托斯藝術文化中心（Hostos Center for Arts and Culture），以及維吉尼亞州麥克萊恩社區中心（McLean Community Center）等，並於巡演尾聲在紐約迪梅納古典音樂中心（DiMenna Center for Classical Music）舉行馬年新春慈善晚宴特別演出。本次巡演面向家庭和社區觀眾精心策劃，透過舞龍、舞獅、雜技、民族舞與當代舞相互交融的節目編排，在熱烈歡騰的現場喚起濃厚的年味，傳遞新春祝福與團圓喜悅。

即將到來的「赤馬」年象徵著旺盛的生命力、奔騰不息的能量與昂揚向前的精神氣質。陳乃霓舞蹈團以馬的文化意象為靈感，在2026年新春巡演中重點呈獻兩部極具代表性的作品。由新澤西表演藝術中心（NJPAC）特別委約創作、並將迎來世界首演的《蒙古豐收》，以奔放有力的群舞與鮮明節奏，生動描繪蒙古族遊牧文化的豪邁氣質與豐收喜悅。另一部重磅作品《神秘回響》將於NJPAC特別亮相，作品取材自敦煌莫高窟藏傳佛教壁畫，將神祇形象與精神意象轉化為當代舞蹈的身體語彙，呈現莊嚴而富有內在力量的舞台表達。此外，演出還將穿插呈現多部富有地域民俗風情的舞蹈作品，包括柔美細膩的《傣族雙人舞》，陳乃霓編舞代表作《旋轉木馬》，以及象徵吉祥、繁榮與自然之力的舞龍作品《節日》，共同呈現一場洋溢著年味、希望與活力的馬年新春舞蹈盛宴。

與陳乃霓舞蹈團一同喜迎馬年新春，在舞蹈與節慶的熱烈氛圍中感受濃濃年味與節日喜悅！巡演場次安排如下，票價最低$22起，請及早瀏覽官網購票：https://www.nainichen.org/events，部分場次學生及長者可享受優惠；

‧2月1日（星期日）下午3三時｜皇后學院庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY)

‧2月7日（星期六）下午3時｜豪斯托斯社區學院藝術文化中心(Hostos Center for Arts and Culture, Bronx, NY）

‧2月14日(星期六)及2月15日(星期日）下午2時 ｜新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center, Newark, NJ）

‧2月18日（星期三）晚上7時｜麥克萊恩社區中心(McLean Community Center, McLean, VA）

‧2月26日(星期四）下午5時30分｜迪梅納古典音樂中心（DiMenna Center for Classical Music, New York, NY）。

新澤西 維吉尼亞州 亞裔 紐約時報 皇后區

