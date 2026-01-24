我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理。
外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理。

由外科手術專家尹熙鵬醫學博士主理的華埠時代醫療中心，提供設備先進、診療空間整潔衛生安全舒適的外科手術醫療服務。

時代醫療中心由尹熙鵬外科專科醫學博士主治。尹醫師為中山醫科大學全科畢業、天津醫科大學外科碩士、美國CWRU博士學位，原哈佛醫學院及伊利莎白醫院外科臨床醫生。他專精使用最新藥物，治療陽痿早洩、各種尿管炎、尿急尿頻、急慢性前列腺炎、皰疹、濕疣(菜花狀態)、皮膚性病、包皮過長、龜頭炎、男性不育、精蟲過少等男性專科疾病。

該中心的痔漏專科治理內外痔、痔出血劇痛、肛漏管、肛裂、肛週膿腫、久治不癒者等，並施行外科各種手術，如皮膚腫瘤、乳房瘤、割包皮、靜脈曲張、小腸氣、拔甲、雞眼、腋臭根治等；亦細心緊急處理外傷、縫針、破傷風針、各種工傷車禍、刀槍傷、水火燙傷、濃腫、傷口感染不癒合等。所有手術均由外科專家尹熙鵬博士親自主刀。

該診所診療設備先進完善，設有心電圖、肺功能、超聲波、驗血、驗尿、X光檢查、靜脈輸液、胃菌檢查、胃鏡、骨密度測量等，並提供各種預防注射，如打花粉針、肝炎預防針、感冒預防針。中心接受大部份主要保險，無保險者特價優惠。

尹熙鵬醫學博士外科診所在華埠包厘街86號8樓，開診時間為每週一、三、五、日上午10時至下午6時，電話：212-226-1161。

華埠 保險 腫瘤

上一則

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

下一則

人力中心中文學校攜手松柏之家 在班森賀開周日國語班
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

隔夜的義大利麵對腸胃更好 營養師這樣說

隔夜的義大利麵對腸胃更好 營養師這樣說
美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極

美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極
西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解
繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動

繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
即將到來的長周末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧╱攝影）

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加

2026-01-17 01:30

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星