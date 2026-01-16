紐約巿公立學校說您的語言 免費的翻譯和口譯服務

我的頻道

紐約訊

為了紐約巿每個家庭都有權參與子女的教育，因此，提供語言服務是紐約市公校系統的首要任務。有子弟在公校的家長們，歡迎利用免費的翻譯和口譯服務。紐約市公校系統提供180多種語言，中文通知子女的教育事宜。

紐約巿教育總監班克斯（David C. Banks）表示，我們的學生和家庭說180多種語言。180！這個數字代表了這座城市豐富的文化景觀，以及在我們眼前從新的角度看世界的無數機會與可能。

紐約巿每所學校都配置有一名語言服務協調員（Language Access Coordinator），並有特定資金用來支援這位協調員與所有家庭的溝通。上個學年，在語言服務辦公室的帶領下，紐約巿公校系統把將近11,000份T- 36504 PS + You Issue 44 - Language Diversity (Chinese) 個別教育計劃（IEP）翻譯成51種語言，並為超過289,000通電話提供了93種語言的口譯服務。

公校系統也為會議和活動提供口譯服務，並翻譯許多其他文件和通信。班克斯總監強調，「請各個家庭了解，我們的學校說您的語言！我鼓勵您瀏覽我們的網站，以了解更多相關資訊或要求語言服務。我還想強調，我們為加強和擴展我們的雙語課程所付出的努力。這些創新課程（去年我們在全市開設了557個這樣的課程）以英語和12種語言中的一種（從孟加拉語到海地克里奧爾語，從日語到波蘭語）為學生授課。我們渴望繼續擴大這些課程。當我們的學生掌握多種語言時，他們就獲得了在全球化社會中擔任領導並取得成功的技能。我相信我們相互之間可以學到很多，而將我們自己向其他觀點、文化和語言開放，可以增強我們共同的人性。我以前說過，現在我要再說一次：我們城市的多元性是我們最大的優勢。」

更多詳情請上網: on.nyc.gov/Hello

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵
