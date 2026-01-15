我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

CUCKOO DAY 全年最大特惠 直飲淨水器特價活動1月28日前截止

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
CUCKOO年度最大特惠，直飲淨水器月租$19.99起享6個月免費。
CUCKOO年度最大特惠，直飲淨水器月租$19.99起享6個月免費。

日前CUCKOO美洲公司宣佈，於 12月27日2025年至1月28日2026 舉行為期一個月的直飲淨水器特價活動，只要在活動期間購買或租賃，1個月內安裝，月租僅需$19.99起再加高達6個月免費。這是Cuckoo每年僅有一次、為期一個月的特別活動，請前往品牌門店親身體驗與購買。

CUCKOO作為國際知名淨水品牌，以其先進的多重過濾技術和智慧化設計著稱。其直飲淨水器採用專利複合過濾系統，能有效去除水中重金屬、餘氯、細菌等有害物質，同時保留對人體有益的礦物質。設備配備智慧顯示幕，即時顯示水質狀況和濾芯壽命，讓飲水安全一目了然。

與傳統淨水設備不同，CUCKOO採用創新的租賃模式，消費者無需一次性投入大量資金購買設備，而是以月付方式享受包括設備維護、濾芯更換和專業售後服務在內的全套解決方案。這種模式特別適合注重生活品質又希望靈活管理家庭開支的現代家庭。

據CUCKOO美洲公司介紹，此次特惠活動適用於多個暢銷型號的直飲淨水器。消費者在活動期間簽訂租賃協定，設備將在約定時間內由專業技術人員上門安裝。所有設備均享受CUCKOO標準保修和售後服務保障。

為説明消費者更直觀地瞭解產品性能，CUCKOO建議有意向的家庭前往品牌門店親身體驗。紐約和新澤西兩地品牌店已為此次活動做好準備，專業顧問將為消費者詳細介紹產品特點，並根據家庭用水需求提供個性化建議

請訪問CUCKOO Rental America 官方網站cuckoorental.com查詢。紐約品牌店地址: 207-26 Northern Blvd. #1B, Bayside, NY 11361，電話: 718-749-9799；

新澤西品牌店地址: 1638 Schlosser St D-4, Fort Lee, NJ 07024，電話: 201-777-2138。

新澤西

上一則

前紐約市長亞當斯加密貨幣首秀遇挫 機場與乘客口角

下一則

當心硬幣當取款憑證詐騙… 華康會攜手市警辦防詐講座
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

摩根大通招中英語人才 無需大學學歷

摩根大通招中英語人才 無需大學學歷
紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷
2026世報迎春年節展/Cuckoo電飯煲現場優惠

2026世報迎春年節展/Cuckoo電飯煲現場優惠
新澤西州破獲跨州賣春按摩院 起訴5華人

新澤西州破獲跨州賣春按摩院 起訴5華人

熱門新聞

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議