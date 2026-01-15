CUCKOO DAY 全年最大特惠 直飲淨水器特價活動1月28日前截止

CUCKOO年度最大特惠，直飲淨水器月租$19.99起享6個月免費。

日前CUCKOO美洲公司宣佈，於 12月27日2025年至1月28日2026 舉行為期一個月的直飲淨水器特價活動，只要在活動期間購買或租賃，1個月內安裝，月租僅需$19.99起再加高達6個月免費。這是Cuckoo每年僅有一次、為期一個月的特別活動，請前往品牌門店親身體驗與購買。

CUCKOO作為國際知名淨水品牌，以其先進的多重過濾技術和智慧化設計著稱。其直飲淨水器採用專利複合過濾系統，能有效去除水中重金屬、餘氯、細菌等有害物質，同時保留對人體有益的礦物質。設備配備智慧顯示幕，即時顯示水質狀況和濾芯壽命，讓飲水安全一目了然。

與傳統淨水設備不同，CUCKOO採用創新的租賃模式，消費者無需一次性投入大量資金購買設備，而是以月付方式享受包括設備維護、濾芯更換和專業售後服務在內的全套解決方案。這種模式特別適合注重生活品質又希望靈活管理家庭開支的現代家庭。

據CUCKOO美洲公司介紹，此次特惠活動適用於多個暢銷型號的直飲淨水器。消費者在活動期間簽訂租賃協定，設備將在約定時間內由專業技術人員上門安裝。所有設備均享受CUCKOO標準保修和售後服務保障。

為説明消費者更直觀地瞭解產品性能，CUCKOO建議有意向的家庭前往品牌門店親身體驗。紐約和新澤西 兩地品牌店已為此次活動做好準備，專業顧問將為消費者詳細介紹產品特點，並根據家庭用水需求提供個性化建議

請訪問CUCKOO Rental America 官方網站cuckoorental.com查詢。紐約品牌店地址: 207-26 Northern Blvd. #1B, Bayside, NY 11361，電話: 718-749-9799；

新澤西品牌店地址: 1638 Schlosser St D-4, Fort Lee, NJ 07024，電話: 201-777-2138。