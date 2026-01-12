嘉和牙科中心 當日完成客製牙冠

嘉和牙科中心，艾姆赫斯特ELMHURST二診所，為各界提供最優質全方位牙科服務。

由陳賜董牙醫博士(Harold Chen, DDS)主理的嘉和牙科中心(GP Dental)，在艾姆赫斯特設兩診所，皆備有最先進的醫療設備和聘請美國牙醫協會（ADA）認可的七位牙科專科醫生，為患者提供全面的牙科服務。陳醫生引進最新儀器，提供高效當日客製牙冠服務，意即忙碌的病患到診所一次，即能當天裝好客製牙冠(Same Day Crown)，帶著永久牙冠離開。

擁有多年隱形矯正專業經驗的陳賜董牙醫博士，以其純熟的植牙手術經驗與技術，提供耐心細心的醫療服務，因而多年來廣受社區牙疾患者的信任和支持。陳醫生帶領的專業醫師團隊，運用先進的醫療器材和聘用專業的護理團隊，服務社區十數年。該診所最新的當日客製牙冠服務，就是陳醫生有鑑於現代人忙碌的生活節奏及等待牙冠帶來的飲食不便，特別引進最新的儀器，視患者的需要，利用數位化科技在同一天完成牙冠製作、試戴和裝置的療程，大幅縮短診療時間，讓患者能快速擁有牙冠，免去多次回診等待的麻煩，更有利巷生活作息。

當日牙冠適用對象以

一， 蛀牙嚴重、牙齒斷裂或磨損；

二， 根管治療後需要保護的牙齒；

三， 希望快速修復牙齒的人士。

此項最新醫技的優勢是最大程度縮短製作時間，並能當場對牙冠的合宜舒適度及比對配合牙色有最好的安排，並讓患者當天就能完成並戴上牙冠、不需等待臨時牙冠、不需安排第二次回診、舒適快速、外觀自然、強度佳。當然，當日牙冠」的新技術是經過醫生的口腔評估狀況，確認是否適合進行一日療程。複雜的牙病案例，可能需要更長的治療時間。

當日牙冠的優勢

一，省時： 一次就診完成所有步驟，不需要多次回診等待。

二，快速便捷： 無需製作臨時牙套，避免臨時牙冠脫落、不適等問題。

三，精準舒適： 數碼掃描比傳統印模更準確，減少麻醉次數，提升舒適感。

四，高效率： 結合口腔掃描、電腦設計與內部研磨，快速製作出貼合的陶瓷牙冠。

專精「植牙」的陳醫生，多年來，已幫助許多病患擁有單顆及全口植牙，創下重建的成功案例；亦以「隱形矯正」幫助許許多多的少年至成人重拾美觀和自信。「嘉和牙科中心」提供全面的牙科服務，專治全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、兒童專科。其它服務包括牙痛急診、牙周病症、杜牙根、根管治療、最新隱形矯正器、蛀牙診治等，接受大部分保險 及醫療補助，無保險者特價優惠，請先預約。