君信聯合律師樓為您細心分析財產信託基金的重要

君信律師樓專業人士為顧客提供服務

許多華人 移民在美奮鬥多年，努力打拚才累積房產與財富，但在規劃遺產、稅務與資產保護時，常因資訊不足而感到迷惘。其實，只要及早透過專業信託安排，不僅可避免不必要的稅務支出，也能降低官司、醫療費用或家庭變故對財產造成的風險，讓資產得以安全、有秩序地傳承給下一代。

君信聯合律師樓服務華人社區多年，專精各類信託與資產規劃，涵蓋白卡 信託、房產信託、9/11 賠償信託、傷害賠償信託以及收入超標信託等，累積豐富實務經驗，為客戶量身設計合規、安全且具前瞻性的財產安排。

信託是一種法律契約，由設立人將資產放入信託，由受託人依據指示管理與分配，最終讓受益人獲得保障。與遺嘱不同，信託中的資產在當事人過世後無須經過冗長的法院認證程序，既節省時間與費用，也避免家庭與財產細節公開，提升私隱與效率。

許多中產華人家庭關切此議題。透過設立「白卡信託」，可合法規劃自住物業等資產，讓長者在合法享受醫療補助計畫長期照護的同時，保護房產未來不被政府追討，順利傳予子女。與傳統遺囑相比，信託能在委託人生前、失能時及身後，持續發揮管理與保護功能。君信聯合律師樓專家表示，信託的核心優勢在於「資產隔離」與「意願控制」，透過將資產合法置入信託，實現所有權與受益權分離，從而達成多重保障：

· 政府福利與房產保全兼得：對於申請或持有白卡、需要長期護理的長者而言，专业的信託安排可在符合法規的前提下保留房產傳給子女；

· 資產保護與訴訟隔離：對於醫生、企業主等高訴訟風險行業人士，信託能建立法律防火牆，有效抵禦債權人追討，保護核心家庭資產。而從事高風險行業、面臨債權追討或婚姻財產不確定者，也能透過信託強化資產保護。此外，若家中有特殊需求成員，專項信託更能確保生活照顧與財務支援不中斷。

· 稅務優化與財富傳承：紐約州遺產稅率位居全列，對資產達到一定規模的家庭，信託是規劃稅務、節省乃至免除聯邦與州遺產稅的關鍵工具，確保財富最大化傳承。

· 避免遺產認證程序：遺囑須經法庭認證，過程耗時數月至數年，費用可能佔遺產總值3%至8%，且文件全數公開，家庭隱私盡失。信託內的資產則能繞過此程序，直接、隱密地分配予受益人。

· 防範婚姻風險與子女揮霍：信託可設定「激勵條款」或「禁止揮霍條款」，防止家族資產在子女離婚時遭配偶分割，也能避免年輕子女一次性獲得大筆遺產後管理不當、迅速耗盡。資產可依設立人意願，分階段、附條件給予，引導受益人正向發展。

· 照顧特殊需求家人：家中有身心障礙成員者，若直接遺留財產給他們，可能使其失去政府補助資格。特殊需求信託能在不影響福利的前提下，提供額外經濟支持，提升生活品質，確保終身照顧與保障。

信託條款可依家庭需要分段發放、循序傳承，兼顧保值、增值與風險控制，讓家族財富更具穩定性與延續性。對擁有房產與資產的華人家庭而言，專業信託與稅務規劃已是守護財富與照顧家人的重要工具。

君信聯合律師樓秉持細心分析與親力親為的服務態度，致力為客戶爭取最大法律保障與權益，律師樓因為專注所以專業唯其專業所以成功。

法拉盛 辦事處：3808 Union Street, 9D, Flushing, NY 11354

電話：212-965-8661（需預約）

曼哈頓辦公室：401 Broadway, Suite 409, New York, NY 10013

電話：212-965-8686

網站：www.shilawgroup.com