善用 HSA/FSA 醫療福利帳戶「按摩一番」讓您輕鬆擁有按摩椅

紐約訊
「按摩一番」北美最具規模的一站式按摩椅專賣平台，代理國際一線品牌，產品線豐富齊全。

在快節奏的都市生活中，長時間久坐、工作壓力與日常勞損，已成為現代人普遍面臨的健康挑戰。如何有效舒緩疲勞、改善慢性酸痛，成為許多家庭關注的課題。近年來，按摩椅已逐漸從奢侈品轉型為實用型健康投資，成為居家保健的重要一環。

北美知名按摩椅專賣品牌「按摩一番」（TheMassageChair.com）近日宣布，全面支持顧客使用HSA（健康儲蓄帳戶）與FSA（靈活支出帳戶）購買符合資格的按摩椅，助您以更輕鬆的方式提升生活品質與健康管理成效。

HSA / FSA 稅前支付，節省可觀開支

HSA 與 FSA 是美國普遍使用的醫療福利帳戶，資金於薪資扣稅前存入，專用於符合規定的醫療健康相關支出。使用該帳戶購買按摩椅，等於直接節省約 20% 至 35% 的實際開支（具體比例依個人稅率而定）。

只要按摩椅用於舒緩或治療如慢性背痛、肌肉緊繃、壓力性疲勞等狀況，並取得醫療必要性證明，即符合 IRS（美國國稅局）對合格醫療支出的規定。

流程簡便，線上完成評估與支付

「按摩一番」已將醫療評估與付款流程整合於官網，讓持有 HSA / FSA 帳戶的顧客在家即可輕鬆完成購買：

1. 於官網選購支援 HSA/FSA 的按摩椅，結帳時選擇 HSA/FSA 支付選項。

2. 填寫簡短線上健康問卷，由授權醫療人員進行評估。

3. 符合資格者將獲發「醫療必要性證明」（Letter of Medical Necessity, LOMN），作為使用 HSA/FSA 支付的依據。

4. 輸入 HSA/FSA 卡號完成扣款；若餘額不足，可搭配信用卡支付差額。

5. 交易完成後，系統自動發送訂單收據及醫療證明文件，方便您留存以備查核或報銷。

如有 HSA/FSA 支付相關疑問，歡迎致電中文熱線:(646)820-2228 諮詢。

28 年專業經營，華人信賴的按摩椅專家

「按摩一番」自 1998 年創立以來，已成為北美最具規模的一站式按摩椅專賣平台，代理多個國際一線品牌，產品線豐富齊全。官網上每款按摩椅均提供詳細規格、功能說明與用戶評價，方便顧客比較選擇。

此外，「按摩一番」於紐約皇后區設有實體陳列室，採預約制開放。顧客可親身體驗最新、最熱門的按摩椅型號，並由專業顧問根據預算、居家空間、功能需求及售後服務偏好，提供一對一的選購建議。

多元支付與完善售後，打造安心購物體驗

除 HSA/FSA 支付外，「按摩一番」亦接受信用卡、支票及即時審批分期付款，並支援微信支付、支付寶與銀聯卡等跨境支付方式，方便華人客戶以人民幣結算。

公司提供全美免費送貨服務，並附贈三年原廠保修（可延長至五年），為顧客提供長久的保障與安心的使用體驗。

陳列室資訊

「按摩一番」皇后區陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，歡迎預約體驗或查詢，請電中文熱線：(646) 820-2228，官方網站：TheMassageChair.com

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞,探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

