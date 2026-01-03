我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

外科手術專家尹熙鵬醫學博士 擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理。
外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理。

由外科手術專家尹熙鵬醫學博士主理的華埠時代醫療中心，提供設備先進、診療空間整潔衛生安全舒適的外科手術醫療服務。

時代醫療中心由尹熙鵬外科專科醫學博士主治。尹醫師為中山醫科大學全科畢業、天津醫科大學外科碩士、美國CWRU博士學位，原哈佛醫學院及伊利莎白醫院外科臨床醫生。他專精使用最新藥物，治療陽痿早洩、各種尿管炎、尿急尿頻、急慢性前列腺炎、皰疹、濕疣(菜花狀態)、皮膚性病、包皮過長、龜頭炎、男性不育、精蟲過少等男性專科疾病。

該中心的痔漏專科治理內外痔、痔出血劇痛、肛漏管、肛裂、肛週膿腫、久治不癒者等，並施行外科各種手術，如皮膚腫瘤、乳房瘤、割包皮、靜脈曲張、小腸氣、拔甲、雞眼、腋臭根治等；亦細心緊急處理外傷、縫針、破傷風針、各種工傷車禍、刀槍傷、水火燙傷、濃腫、傷口感染不癒合等。所有手術均由外科專家尹熙鵬博士親自主刀。

該診所診療設備先進完善，設有心電圖、肺功能、超聲波、驗血、驗尿、X光檢查、靜脈輸液、胃菌檢查、胃鏡、骨密度測量等，並提供各種預防注射，如打花粉針、肝炎預防針、感冒預防針。中心接受大部份主要保險，無保險者特價優惠。

尹熙鵬醫學博士外科診所在華埠包厘街86號8樓，開診時間為每週一、三、五、日上午10時至下午6時，電話：212-226-1161。

華埠 保險 腫瘤

上一則

州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費

下一則

紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號
八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資

八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資
TikTok瘋傳「搭機好眠睡姿」 醫示警：恐引發致命血栓

TikTok瘋傳「搭機好眠睡姿」 醫示警：恐引發致命血栓
高房價、高利率 買房是否值得 專家：視情況而定

高房價、高利率 買房是否值得 專家：視情況而定

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位