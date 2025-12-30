OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

隨著全球兒童近視比例快速攀升，夜間配戴、白天不需戴眼鏡的「OK 鏡」（Orthokeratology，角膜塑形鏡）在華人 家庭中越來越受歡迎。紐約法拉盛 知名眼科醫師朱彤醫師（T. Tammy Chu, MD）與王立元醫師（George L. Wang, MD）指出，科技進步讓 OK 鏡更安全、舒適，成為長期近視管理的有效工具。

OK 鏡透過夜間睡眠時的鏡片設計，輕柔調整角膜弧度，使配戴者白天仍能維持清晰視力。朱彤醫師說：「現代 OK 鏡材質高透氧、設計精準，夜間配戴、白天摘下即可享受整天清晰視界，非常適合愛運動、喜歡戶外活動的孩子。」許多學生在使用 OK 鏡後，運動表現與學習專注度明顯提升，家長也更願意將其作為長期近視管理方案。

王立元醫師表示，OK 鏡成功的關鍵在於「個人化驗配」。「我們會先做角膜地形圖分析、淚膜檢測，再依孩子的角膜形狀與度數量身訂做鏡片。這樣才能讓孩子配戴舒適、視力穩定。」兩位醫師皆強調，OK 鏡不只是矯正視力，更是整體近視管理的一環。透過定期檢查與鏡片追蹤，效果更穩定可靠。

部分家長仍認為「長大後做雷射手術就可以解決近視」。朱彤醫師指出：「雷射手術只能矯正視力，無法改變高度近視造成的眼底風險。度數累積過高，成年後仍可能增加青光眼、白內障與視網膜病變的機率。」王立元醫師補充：「高度近視風險與兒童時期的度數累積密切相關。及早管理近視，才能降低成年後併發各種病變的機率。」

朱彤醫師則表示：「家長愈早重視近視問題，孩子的視力發展就愈健康。OK 鏡是安全、科學、便利的工具，幫助孩子擁有清晰視界。」科技與專業的結合，讓 OK 鏡不僅是矯視工具，更是科學化、個人化的兒童近視管理方案。在朱彤醫師與王立元醫師的專業協助下，孩子能在成長過程中保持清晰視力，並以自由、清晰的視野面對學習與生活。

朱彤醫師為美國 SUNY Downstate 醫學院畢業，擁有超過 25 年眼科臨床經驗，其專長為白內障、青光眼、兒童視光、角膜與全面眼科檢查，精通中英文，深獲紐約華人家庭信任。而王立元醫師專精OK 鏡驗配、兒童近視管理、散光與視覺矯正。王醫生強調個人化角膜分析與精準視光評估。他專業、細心、負責，深受華人家庭信賴。

上述眼科醫師的法拉盛廣場診所: 38-08 Union St., #4E, Flushing, NY 11354，電話: 718-321-8222，門診時間: 周一至周六；另一家法拉盛診所：134-43 Maple Ave, #1C, Flushing, NY 11355（昌發超市後）；長島 診所: 755 New York Ave., #307, Huntington, NY 11743; 電話: 631-385-8885。