紐約皮衣皮草聖誕節特賣12/25-28 法拉盛喜來登酒店7樓

「輕時尚皮草風」 全身只用一件皮草單品, 混搭運動下裝或牛仔褲，配上簡約上衣，就能打造休閒街頭感。

年終派對登場，想擁有一件高級皮草，成為宴會派對中最「吸睛」的人物嗎？請勿錯過紐約皮衣皮草公司在12月25,26,27,28日（共四天），於喜來登酒店7樓舉行的「聖誕節 皮衣皮草特賣會」，將以全部低於批發價出售2026年全新款皮衣皮草，售完為止。該會展售時間為上午9時至晚間7時，先到先選。

此次展銷都是2025年製作的樣衣，包括2026年新款皮草時裝樣衣。今年冬季皮草最大特色是誇張體量與強烈視覺感：巨大的剪裁、大翻領、長版大衣是主角。 不只保暖，更是整體造型的亮點。設計師不再只用在大衣上，還出現在袖口、領片、拼貼細節，甚至包包、鞋子等配件上。

這種「局部皮草裝飾」比全身毛感更輕盈、時髦。另有設計年輕化的皮草，除了顏色鮮麗外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。

紐約皮衣皮草公司每年參加位於西雅圖及加拿大皮草集團公司所舉行之高級皮衣皮草批賣會，批來市面上最高檔次之頂級皮衣及皮草，再以低廉之批發價售予紐約僑胞。由於沒有中間商的層層剝削，售價絕對實惠低廉。本次展售商品包括義大利 綿羊皮休閒皮衣，原價$465，現價$89/件；名牌義大利綿羊皮女士皮衣原價$499，現價$199/件。名牌義大利綿羊皮男士皮衣原價$456，現價188/件；貂絨貂皮大衣北美北歐產，香港製造，原價$4,000/件，現價$399起/件；新款貂皮披肩、貂皮背心、貂皮帽子、皮包500件以上樣品，原價$599起/件，現價138元起/件；貂皮圍巾特價$38起/件；新款綿羊皮褲、皮裙、皮馬夾、男女皮帽、皮手套、錢包、皮帶$5起/件；開絲米羊絨大衣，原價$380至$880/件，特價$138起/件。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值，具有「風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕」的特性。紐約皮草公司使用的皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。樣衣適合東方女性身材，簡約大方又能透出女人嫵媚的溫婉氣質。展銷會上有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

展銷地點：法拉盛 喜來登酒店7樓(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，展銷時間：上午９時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。