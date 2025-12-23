佳欣旅遊推出五月北歐七月南歐九月土耳其旅遊組合

跟著佳欣旅遊達人傅鶴鳴周遊列國，足跡遍及世界各地，讓旅途中的所見所聞刻劃出璀璨雋永的生命軌跡。

經過了漫長的冬季，天暖了出去看看世界，應該是大家最想去做的事了。人生奮鬥了一輩子，小孩大了不需要照顧了，腿腳俐落，經濟條件許可，找些朋友一道出國走走。佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴特別選擇三個天暖花開的歐洲浪漫行程，供大家選擇。

1) 5/18出發的北歐丹麥瑞典 挪威及峽灣10天團，先到丹麥哥本哈根看美人魚、皇宮、安徒生故居，搭乘豪華遊輪住宿一晚到挪威奧斯陸，遊覽該城後，前往挪威第一長的松恩峽灣，搭乘觀景火車欣賞百萬年前冰河時期割裂而成的斷崖峽灣的特殊美景。再到第二長的哈當厄爾峽灣，其兩岸為平緩的山坡，故有如詩畫的田園風光。最後到瑞典首都斯德哥爾摩，其皇宮是世界上仍在使用的最大宮殿。瓦薩沉船博物館保留當時最高科技打撈17世紀最大船，完整上岸的全部船體，成就甚為驚人。市政廳古典考究是每年諾貝爾獎領獎和晚宴的地點。

2) 9/26出發的土耳其 全境遊11天團。土耳其是個新興的旅遊景點大國，國力強盛歷史悠久，近年生活品質大幅提升，開始推廣旅遊，許多人尚未造訪，現在是最好的造訪時機。當地巴士帶著大家遊玩五個景點：(A)伊斯坦堡，英法崛起的四百年前，此地曾是全球最大的城市，15至19世紀鄂圖曼帝國的首都，東、西文化的匯集。先搭乘遊船遊覽橫跨歐亞兩洲的博斯普魯士海峽兩岸的皇宮和豪宅，再到極負盛名的藍色清真寺、大市集和香料市場、皮件店和地毯公司參觀。(B)首都安卡拉，參觀國家歷史博物館、國父凱末爾的陵墓。(C)卡帕多奇的奇石山，地下山城錯綜複雜，熱氣球上鳥瞰奇石遍布林立，是全球熱氣球遊覽最有名的地方。(D)棉花堡，欣賞泉水塑造的岩石，以及流入石灰華池的壯麗景色。(E)以弗所，兩千年前羅馬時代的愛琴海最大城市，現今完整挖掘展示古城的大理石街、神廟雕柱、圖書館的面壁、露天劇場的萬人石階座。

3) 7/17出發的西班牙葡萄牙 12天遊輪團。伊比利半島上的西葡兩國幅員廣大，車行遊覽費時耗力，每天舟車勞頓更換酒店行李，不如搭乘遊輪界新開闢的西葡航線。先飛到西班牙第二大城巴塞隆納，遊覽聖家堂大教堂，高弟著名建築師的米拉之家和巴特略公寓，住一晚酒店，次日搭上遊輪。連續六天航至六個不同城市港口上岸遊覽。最後來到葡萄牙的首都里斯本，遊覽貝倫塔大發現紀念碑、修道院、葡式蛋塔原產店。再搭飛機至西班牙首都馬德里，皇宮、博物館、公園市場夜宿酒店兩晚。

