快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

老成都聖誕新年雙節慶 滿 $50 烤魚半價接受OTC及糧食券消費 品嚐地道川味美食

紐約訊
法拉盛知名川菜餐廳「老成都」在聖誕節與新年期間，推出了限時優惠活動，為冬日的節慶增添熱辣驚喜。活動期間，凡消費滿 $50，即可享受烤魚半價。日前，老成都可接受OTC及糧食券更吸引了不少老饕和家庭顧客前來品嚐地道川味美食。

老成都表示，本次活動只要點餐金額達 $50，再加點一份烤魚，即可享受烤魚半價優惠。不論是與家人、朋友聚餐，或是節日慶祝，老成都的招牌烤魚都是不可錯過的經典菜品。烤魚香氣四溢，麻辣適中、魚肉鮮嫩，搭配特製醬料與配菜，滿足味蕾的同時也溫暖了冬日的胃。

除了烤魚之外，老成都的其他招牌菜也深受顧客喜愛。例如香辣牛蛙、青花椒牛蛙、口水雞及水煮牛肉等，每一道菜都呈現地道川菜的鮮香麻辣，讓人一試難忘。主廚表示：「希望透過這次活動，讓更多顧客在節日裡享受到川菜的熱辣魅力，同時也感受到老成都對每一位顧客的用心。」

不少顧客表示，老成都的節日優惠非常貼心，既能品嚐到喜愛的烤魚，又能嘗試其他經典川菜。顧客李小姐分享道：「我和家人每年都會來老成都慶祝聖誕與新年，這次活動讓我們吃得更加盡興，烤魚半價真的很划算！」另一位顧客王先生則說：「老成都的菜味道很地道，服務也很好，節日活動讓聚餐氣氛更熱鬧。」

老成都表示，此次活動僅限聖誕節與新年期間，提醒饕客把握機會前來品嚐美味川菜。餐廳也特別安排了舒適的用餐環境與貼心服務，無論是小家庭聚餐還是好友聚會，都能享受溫暖愉快的用餐體驗。

對於喜愛川菜和烤魚的食客來說，老成都的雙節優惠無疑是一大福音。用餐同時感受節日氣氛，品嚐熱辣烤魚與其他特色菜品，讓聖誕節與新年的聚餐更加難忘。老成都地址：37-17 Prince St. Unit 2 Flushing NY11354  電話:718-886-5595

聖誕節 法拉盛 糧食券

聲援奏效 曾拍新疆集中營中國青年關恆 不用被遣送烏干達

皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善
