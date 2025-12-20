我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠 天然保健品

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠 100%純正巴西血統，無酒精，無蜂蠟，市面濃度最高！
野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠 100%純正巴西血統，無酒精，無蜂蠟，市面濃度最高！

巴西野花蜂業成立於1982年，是巴西歷史上第一家大型現代化蜂膠生產商,壟斷整個巴西95.8%以上的頂級綠蜂膠為原料，專供出口。經過40多年臨床實踐和全球消費者檢驗，野花牌綠蜂膠，始終是北美銷量第一的蜂膠領軍者。

被稱為「巴西國寶」的野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠的遠超一般蜂膠的最大特點在於:

1.原料獲美國農業部有機認證

2.完全無蜂蠟、無酒精

3.無重金屬、無農藥殘留

4.有效成分含量全行業最高

5.效果更強、吸收更快、活性更完整

6.純淨度極高，適合長期保健人群

1982 年創立，超過 40 年口碑見證，每一批原料皆經 HPLC 液相色譜檢驗，活性物質精準可控。

科學家研究後發現，養蜂人、日本人之所以長壽健康，核心祕密正是：綠蜂膠。

🌿綠蜂膠：人類發現的最強天然延壽物質

1. 5600萬年自然進化而成的生命精華

蜜蜂在漫長的演化中，從植物嫩芽、樹皮精準挑選活性最高的樹脂，再混合其獨有的腺體分泌物，製成了珍貴的綠蜂膠——集植物與動物精華於一身，被科學界視為大自然的奇蹟。

2. 超過 400 種活性成分，人體無法自行合成

綠蜂膠包含多達 400+ 種珍貴物質，其中許多是人體無法自行生成、一般食物也無法獲取的抗老化元素。

它的複雜性，正是其保健效果驚人的原因。

3. 天然超級抗氧化劑，從根源延緩衰老

衰老，本質上是一個 被自由基氧化的過程：

血液循環下降、皮膚斑點、代謝失衡、細胞損傷、基因突變…

這些問題都與「氧化」有關。

現在生活壓力大，重視健康、免疫力、抗老化、延緩衰老、心血管保護是非常有必要的，而野花牌綠蜂膠，正是保健的幫手。尤其是：40歲以上；常熬夜、壓力大；身體疲倦、免疫力不穩；想保持年輕狀態；家有長者需要調理，野花牌綠蜂膠，幫助身體重新「啟動」。野花牌綠蜂膠是加拿大唯一獲官方認證，獲得HACPP、FDA、SGS-GMP、NPN等多項國際食品安全認證。每批產品都經過微生物、重金屬、農藥等方面的檢測，比監管要求更為嚴苛。每一滴巴西野花牌綠蜂膠，都富含類黃酮、多種維生素及有效活性物質，淨濃度高達85%數倍於同類產品。提供免疫支援、口腔護理、抗氧化及整體健康。巴西野花蜂業國際有限公司是巴西曆史上也是全球第一家緻力於綠蜂膠研究和産業化的製造商。巴西野花蜂業壟斷了巴西當地95.8%以上的頂級野生綠蜂膠原料，是全球蜂膠行業名副其實的領導者。作爲巴西蜂産業第一大廠商，公司擁有佔地逾40，000平方米的GMP國際優異標準生産廠房，目前是巴西第一家也是唯一的一家獲得美國宇航局NASA用於宇航員太空食品安全性體繫SGS-HACCP質量認証的蜂膠品牌。此外，巴西野花蜂業國際有限公司也是“無酒精超臨界蜂膠液體製劑專利萃取技術”的首創髮明者。

野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理，紐約銷售處：136-17 39Ave G/B-2 Flushing NY 11354, USA紐約法拉盛第39大道（進入飛越皇后大樓右側樓梯或乘電梯到G層）。專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888。

巴西 免疫力 太空

上一則

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

下一則

串連台美移民經驗 12藝術家雀爾喜藝廊聯展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

巴西聖保羅強風暴雨釀大停電航班混亂 專家示警危機未解

巴西聖保羅強風暴雨釀大停電航班混亂 專家示警危機未解
嚮往韓劇約會？巴西平台租韓國男友收費 南韓領事館發聲了

嚮往韓劇約會？巴西平台租韓國男友收費 南韓領事館發聲了
巴西少年想成馴獸師 闖獅舍喪命 遊客目睹獅抓人驚叫

巴西少年想成馴獸師 闖獅舍喪命 遊客目睹獅抓人驚叫
美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年