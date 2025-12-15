世界日報2026年曆手冊特約法拉盛順安堂中藥店發送

2026年曆手冊及桌曆兌換活動已開始，歡迎前往法拉盛順安堂中藥/科學中藥店。

《世界日報 》2026年曆手冊與桌曆兌換活動近日正式啟動。年曆手冊除方便記事欄目外，並收錄華裔社區服務機構熱線、美國各地時差圖等多項實用資訊，深受讀者喜愛。今年長島 及皇后區讀者可前往法拉盛 順安堂中藥店參與兌換，數量有限，送完為止。

讀者可剪下《世界日報》紐約工商版（C1或C2）刊載的年曆手冊與桌曆兌換券，填妥個人資料後，即可憑券至指定贈書點領取。每張兌換券限領一本，每人每日最多可兌換兩本，贈完即止。

在台灣創立、擁有逾80年歷史的順安堂，是僑界熟知的老字號中藥行。法拉盛店由林老闆與夫人共同經營。林老闆本身為中醫師，45年來對中藥材品質把關嚴格，代理之台灣順天堂科學中藥多年來深受僑胞信賴。順安堂連續20年擔任《世界日報》年曆手冊與桌曆的贈書點，店家表示歡迎讀者踴躍前往兌換，同時也感謝社區長期支持。

為回饋僑胞，順安堂目前推出感恩優惠活動，包括200磅野山參與300磅野生海參特價銷售，價格具競爭力，吸引不少消費者詢問。店方並強調，多年來始終堅守合理售價原則，中藥材45年未調漲，希望以穩定品質與公道價格服務社區。

順安堂提供專業中醫養生諮詢，由經驗豐富的藥師根據個人體質、年齡、季節變化與生活作息，客製化調配「一人一方」處方，協助顧客改善體質、維持健康。許多老顧客表示，順安堂的藥材品質穩定，從上一代延續到下一代都持續購買，價格透明、服務專業，是法拉盛最值得信賴的中藥行之一。

順安堂同時為台灣「順天堂」科學中藥的正式代理商，引進符合國際標準的現代化中藥製程與嚴格品質控管，提供濃縮中藥等多項產品，讓民眾在遵循傳統中醫理論的同時，也能享有更安全、精準與便利的選擇。

《世界日報》提醒讀者，年曆手冊與桌曆數量有限，鼓勵讀者及早前往兌換，以免向隅。

順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福大道135-24號，喜來登酒店對面）

電話：718-445-2252 ，傳真：718-445-9358