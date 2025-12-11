我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

法拉盛整齊牙科聖誕特價 植牙植2送1 活動假牙與牙齦治療六折

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
整齊牙科的金院長。
整齊牙科的金院長。

開業四分一世紀的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)，即日起至聖誕節之前推出特價優惠，植牙植2送1；活動假牙與牙齦治療，六折優惠。於此同時，該診所也推出全口植牙：$28,800，機會難得，敬請把握。

整齊牙科由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。他說，人有一口好牙，才能吸收營養，維護身心平衡健康，兼且滿足口腹之欲，享受美食與人生。此外，擁有整齊美觀皓齒，對於展露歡顏，建立人際關係也有莫大幫助。然而若是罹患牙齒病變，那就要藉助現代科技手法亡羊補牢，加以救治。該診所引進新穎的韓國Osstem，是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙成功率，也能延長植體的使用壽命。金院長還補充，該診所也用瑞典與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為新式的美容植牙，也是不錯選擇。

至於3D數位導航植牙技術，金院長則說明這項新穎技術的多重優點:  （一）一天完成： 無切口、疼痛少、速度快、術後恢復也快。（二）準確度高： 3D電腦掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（三）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（四）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（五）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（七）手術時間短： 疼痛感低，減少回訪次數，最適合忙碌上班族，也適合長者及高血糖、高血壓患者。

說到口腔醫療方面，整齊牙科提供的服務相當全面，包括: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。

整齊牙科共開兩州兩家診所，均設停車位，紐約診所：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，日間10:30-7時，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵:  [email protected]新澤西州診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，日間10-5時，網站： AlignDentalCare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。

保險 新澤西州 瑞典

上一則

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

下一則

以「白蛇傳」為靈感 實驗性原創話劇「青白」12日起紐約上演
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不只健保資訊 還有公共福利、住房信息…周六健保論壇送年曆手冊 報名先得

不只健保資訊 還有公共福利、住房信息…周六健保論壇送年曆手冊 報名先得
法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福

法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福
舒小泉牙科診所專精牙齒複合樹脂貼面技術

舒小泉牙科診所專精牙齒複合樹脂貼面技術
紐約州健保局、聯合健保…最權威最豐富頂級資源 周六健保論壇不容錯過

紐約州健保局、聯合健保…最權威最豐富頂級資源 周六健保論壇不容錯過

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
34歲台灣網紅鍾佩雲的吃霸王案件，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象。(取自Instagram)

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

2025-12-03 14:04
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺