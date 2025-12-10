美國律師樓幫您最快速解決 房客不付房租的驅逐問題

美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭申訴。

美國律師樓（PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.）有最好的律師團隊為您解決房東房客問題。該律師樓團隊均由紐約州 執牌律師親自主理上庭，他們可線上起訴或直接進入法庭遞交檔案，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精驅逐非法租客，專業精準快速，驅逐地下室房客非法分租，違約欠租，多種語言服務。該律所闢有華人助理專線，免費預約面談，案件均由資深律師出庭申訴。

美國律師樓表示，房客不按時交租對房東會造成很大困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣、維修、房屋貸款 、保險 及稅金等。通常房東不會立即啟動法律程序，而是希望房客會儘快主動償還所欠房租。這樣一拖再拖，對房東非常不利。美國律師樓極力勸您，盡早著手房東房客法律程序。從長遠來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置。及時果斷地尋求律師説明並進行正確的法律程序，對驅趕房客是刻不容緩而且極其必要。這樣才能更好地減少你的損失。再說，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的。因為如果房東對房客沒有展開正確的法律程序，可能會導致延誤，房客就可以繼續滯留而拒絕支付房租。

該律師樓的辦案紀錄優良，多年來他們已驅逐了許多住戶。即使你的公寓是非法的，比如非法的地下室，該律所仍有辦法快速地讓房客搬離。該律師樓處理法院的檔案也非常快速，他們熟悉法警驅逐程序，可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為採取強硬，富有攻擊性的驅逐房客程序非常重要。同時，對您來說，聘請好的律師，100%相信您的案件會贏也非常重要。該律師樓最重要的品質是專業、禮貌，尊重所有的客戶並確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收任何隱藏費用，只收平價可負擔費用，包括法庭費用、過程服務費、所有出庭費和律師工作的費用。如果您有房東房客的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢並與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心的為您解釋完整的房東房客法律程序，完全和真實地向您說明一切細節及情況。

該律師樓的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請電718-888-9775，國語經理會全力幫助您。律師樓地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。